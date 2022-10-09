高職生發想「螺生門」 清除福壽螺卵機 獲創造力賽冠軍

高雄高工學生10月參加第19屆全國高職學生團隊技術創造力培訓與競賽，以「螺生門」自動偵測清除福壽螺卵機贏得冠軍；另兩隊分獲季軍與佳作。

第19屆全國高職學生團隊技術創造力培訓與競賽，10月1、2日在台灣師範大學舉行，有160組來自全過各地的高中職隊伍參加。創造力競賽考驗學生創造力，在有限的材料與時間內，發揮無限的創意。在比賽的13個小時中，參賽隊伍需使用大會發的飛機木、珍珠板等材料，完成一樣與主題與情境相關的作品。

許多耕種水田都有福壽螺，因應台灣被外來種福壽螺入侵，創作自動偵測清除福壽螺卵機，有效達環境保育目的。參賽學生希望設計出的作品，未來能夠運用在農事、環境保護上，幫助農民守護農作物，同時減輕工作負擔，也為守護台灣本土物種盡一分力。

雄工學生設計的「螺生門」能夠自動清除，大幅減少經費支出與人力，以特殊的紅外線偵測系統，透過來回轉動與上下檢測，確保每一顆福壽螺卵都能夠被發現並清除，作品發想實現表現優秀。

來自電圖、電子、資訊、圖傳四個不同科的學生蔡依凌、林昱豪、楊心和、黃倪倪所組成的「你說的都」隊，從一開始的互不相識，經過6個月的磨合，最終在第19屆全國高職學生團隊技術創造力競賽勇奪冠軍。

另一組由資訊科教師王志偉、蔡振貴共同指導的「口罩要戴好」隊伍，學生陳鈺妃、甘鈺立、蕭安琪與鄭舒凡，靠著專業與創意贏得季軍殊榮。「天馬行空2」則是電圖科與圖傳科的組合，包括學生許庭睿、劉泰麟、李哲旻與傅貞雲，拿到佳作成績。