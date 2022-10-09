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萬華國中教師陳台瓊投入特教25年 「化礙為愛」奪師鐸獎

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市萬華國中教師陳台瓊投入特殊教育長達25年，今年榮獲師鐸獎的肯定。圖／教育部提供
台北市萬華國中教師陳台瓊投入特殊教育長達25年，今年榮獲師鐸獎的肯定。圖／教育部提供

台北市萬華國中教師陳台瓊投入特殊教育長達25年，今年榮獲師鐸獎的肯定。數十年來，她以專業、毅力投入特教生的照顧，她說「特教老師不是只有走愛心路線而已，也是可以很專業的」。在她諄諄善誘下，特教生在輕鬆歡樂的氛圍中打破學習障礙，建立起自信心，提升生活的技能，逐漸養成解決生活問題的能力。

「剛教過的字，隔天就忘記；高年級了，還需要扳手指算數學；坐下時，手腳不停動來動去，渾身坐立難安；有的孩子生性害羞，除了老師，不敢與任何其他人講話，無法與人正常互動」，特教生到了陳台瓊的班級，全成了她的好幫手，不但在學校擔任回收志工小尖兵，還能夠進行校外公共服務，到親子館幫忙擦拭嬰幼兒的嘟嘟車，樂在工作。

「這些孩子其實智力正常，能夠在正常的環境下學習，只是某些部分需要特教老師的幫助」，在陳台瓊眼中，他們不是弱勢的特教生，而是有能力服務眾人的人，所以總是努力為特教生創造機會。

當有老師需要幫忙，陳台瓊就會熱心引介，「來！來！來！我這裡有三位旗下藝人可以來幫忙。」在她的爭取下，孩子得以一展長才，他們穿梭全校替老師發冬至湯圓，指導普通班的學生回收電池與光碟片，藉由活動的參與，學生得以磨練社會技能，學習融入人群。

特教的孩子常感到挫折與無助，參與活動後發現，原來自己「可以被看見」、「可以成為有用的人」，陳台瓊說，這樣的生命教育，補足孩子內在的缺口，讓孩子人生有了前進的動力。「學生們後來都很願意參加這些活動，他們可是很幸福的，除了有工讀費，期末老師還會請喝飲料」。

陳台瓊的父親是師大警衛，她後來也選擇師大特殊教育系及研究所就讀，累積深厚的特教知能。不過剛畢業時，陳台瓊一次帶8個特教生，可是叫苦連天。但在日後的教學中，個性樂觀的陳台瓊，從不喊苦，從不喊累，溫柔陪伴特教生走過各種困境。

有孩子一被蚊子咬到就摳傷疤，無法忍耐搔癢，把滿腿抓得都是血，陳台瓊就用繃帶包紮手指，避免孩子抓傷自己。一位患有癲癇與中度智能障礙的孩子，總是抗拒抽血等治療，還曾經抓下陳台瓊的頭髮，扯破她的衣服，陳台瓊以行為引導的增強系統，逐漸改善孩子的暴走頻率，並運用行為契約，讓孩子百鍊鋼化為繞指柔。

陳台瓊教學二十餘載，學生形形色色，在相對複雜的環境中，也要面對不同「型態」的家長。「這裡的部分家長忙於家計，生計弱勢，沒有時間管教，可能也有心無力。」有的孩子家裡沒有書桌，也沒有安靜讀書的環境，所以她總是告訴家長，把孩子放心交給她，替孩子開晚自習課，輔導課業。

陳台瓊今年獲師鐸獎，得到教學領域的最高肯定，她的多數學生長大以後，順利成家立業，過著各自的小日子。雖然這些學生沒有變成「天才」，但至少成為快樂平凡的人。陳台瓊總告訴孩子，「把簡單的事做好，就是不簡單；把平凡的事做好，就是不平凡」。

台北市萬華國中教師陳台瓊投入特殊教育長達25年，今年榮獲師鐸獎的肯定。圖／教育部提供
台北市萬華國中教師陳台瓊投入特殊教育長達25年，今年榮獲師鐸獎的肯定。圖／教育部提供

師鐸獎

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