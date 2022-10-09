孩子作業造句大爆爸爸的料 眾人笑翻：養兒不孝

孩子總是天真無邪，常常冒出一兩句童言童語總是讓許多大人聽了哭笑不得，一名媽媽在臉書PO出孩子的國語作業，只見當中有一題需要將兩句話用「卻」來合併，沒想到孩子竟然爆爸爸的料，讓許多網友們看了笑翻天。

這名媽媽在臉書「爆廢公社公開版」PO出孩子的功課，當中有一題的範例寫著「1.哥哥長得很高大、2.哥哥力氣很小」，題目要求用「卻」這個字將兩句合併，沒想到孩子竟然大爆爸爸的料，寫著「爸爸力ㄌㄧㄤˋ（量）很大、爸爸ㄋ一ㄠˇ ㄋ一ㄠˇ（鳥鳥）很小」，逗趣的句子讓媽媽看了哭笑不得，「寫作業意外曝光爸爸的小秘密，爸爸快躲起來」。

貼文一出笑翻眾人，「孩子你今晚還好嗎？萬金油先塗」、「想知道爸爸的反應」、「班親會就決定無限期派媽媽出席」、「哈哈哈…爸爸不敢去家長會了」、「爸爸看到心裡想：上輩子不知道造了什麼孽」、「小孩子是不會說謊的」、「哈哈哈…養兒不孝」、「結果功課是媽媽寫的」、「説到爸爸的傷心處」。