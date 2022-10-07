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港妹百日徒步環台 上山下海踏破4雙鞋今走回母校圓夢
香港留學生梁凱熙為義守大學應屆畢業生，因熱愛台灣，立下畢業後要百日徒步環島的目標；今天為環台第一百天，以母校做為終點，學校校長、同學一同在校門迎接，替求學生涯畫下完美句點，同時她也以行動感謝學校過去的栽培與照顧。
談到台灣，梁凱熙說，過去每年都會和家人到台灣旅遊，因熱愛這片土地，大學選擇到義守大學休閒事業管理學系就讀，還列了圓夢清單，其中就包括畢業後，花百日徒步環台。
為了圓夢，梁凱熙今年6月30日從高雄出發，身上還帶著學士服、備用鞋及運動相機隨時記錄旅程，並推著裝滿行李的小推車，從高雄往南，逆時針方向，展開她的「畢業旅行」。
梁凱熙希望用台灣人的視野，感受當地的真實生活樣貌，因此路途中，她選擇走訪市場，也到台東原民部落認識原住民文化，除了本島，足跡甚至到綠島潛水，還透過臉書經營「小熙子遊台」粉絲專頁，這段期間獲不少人關注。
今天梁凱熙完成環島旅程的第100天，終點為義守大學，校長、學務長及的同班同學，還特地到校門迎接。
她分享，徒步環島固然艱辛，還踏破了4雙鞋，但遇到許多陌生人給予加油打氣、贊助物資，還曾在下雨時，有大貨車司機主動載她，日前更體驗到地震的可怕，但也獲不少人關心，讓她在環台路上，相當安心且充滿感動。
她還說，選擇母校當成旅程最後一站，是為了感謝學校過去的栽培與照顧，最後一天，不僅有許多大學回憶湧上心頭，也有一種回家的感覺。
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