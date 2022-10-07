羅東林管處2書談太平山、商用木材 獲文化部金鼎獎肯定

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區曾是台灣三大林場之一，具有豐富的人文歷史，羅東林管處邀請作家李瑞宗集結當地林場工作與故事，出版「再凝望-戰後太平山」，另推出「臺灣常見商用木材圖鑑」，作為民眾選購時的參考，兩書從1279件作品脫穎而出，榮獲文化部第46屆金鼎獎的肯定。

羅東林管處表示，太平山國家森林遊樂區早期與阿里山、八仙山並列台灣三大林場，豐厚的人文歷史成了國內知名的森林育樂場域，其中高海拔的四季景緻各有特色，吸引不少民眾上山到訪。

為使太平山歷史與職人故事被廣為人知，羅東林管處邀請作家李瑞宗合作」，將許多未曾公開的太平山林場工作、生活故事及影像，收錄「再凝望-戰後太平山」一書，繼9月30日甫獲國史館台灣文獻館「獎勵出版文獻書刊」優等獎，日前再獲金鼎獎優良出版品殊榮。