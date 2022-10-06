屏科大木設系「學院琴」帶領新豐國小學童製作小提琴

屏東科技大學木材與科學設計學系推廣國產材加值應用，推出國產材提琴「學院琴」，今年跟高樹鄉新豐國小弦樂團合作，並將提琴製作導入國小校園體驗教學，開辦「學院琴」小學堂手工製琴課程，新豐國小弦樂團今天在屏科大圖書館演出。

屏科大木材系副教授龍暐說，屏科大「學院琴」從2016年開始，從小提琴、中提琴、大提琴到低音提琴製作，也向下扎根，擴展到國小，帶領學童們培養修琴技能，製作的提琴也能符合學童身形，利用每周三下午帶領學童製作小提琴。

新豐國小校長陳寶全說，小提琴是校本課程，希望小朋友能有機會上大舞台，領略台上一分鐘、台下十年功學習態度，本來只有小提琴，要能上大舞台要有中音提琴、低音提琴，學校也另外聘請師資，弦樂團現階段有兩位指導老師。

陳寶全說，今年加入屏科大國產材計畫，「學童自己演奏的小提琴自己做」，手做充滿溫度，讓小朋友更愛惜，計畫初期，由5名學童擔任種子，希望3年內可以製作出一把提琴。

四年級陳靖涵說，製作小提琴覺得很好玩，不太適應工具時會很難用，希望能在畢業做出一把琴，但也不確定自己能不能做完。六年級張傑惟說，能夠製作小提琴很有成就感。

高樹鄉新豐國小國弦樂團每年秋季會在國泰世華銀行成果發表，今年與屏科大學院琴合作外，也與屏科大副教授姜宜君帶領校內師生與新豐國小一同舉辦聯合演奏會。未來期望藉由國產材提琴的製琴過程，將台灣在地的國產木材特性，以更深層的教學體驗，介紹給新豐國小的學童，認識台灣聲（森）林之美。

屏科大「學院琴」強調全琴以手工製成，各提琴結構依據不同的木材特性能展現出不同的姿態及音色。面板材選用針葉材如：松木、台灣杉、香杉、杉木、肖楠、龍柏等，與背板材採用闊葉材如，包括，烏心石、相思樹木、樟木、櫸木、桃花心木、銀樺及竹材等製作提琴。