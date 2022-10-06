國語文縣賽溪湖高中雙冠王 全國賽門票到手

國立溪湖高中學生林昱彤從小喜歡閱讀，藉由參加朗讀比賽培養對文字的感受力；湛凱婷被老師發現有寫書法天賦，從此勤練不輟。她們參加今年國語文彰化縣競賽，雙雙獲得高中組作文組和寫字組的第一名，將代表彰化縣參加全國競賽。

林昱彤的童年有父母陪伴閱讀課外書籍，最愛讀哈利波特等奇幻類圖書，長大後愛讀簡媜散文，覺得文字優美。高中選讀自然組的她從演講和朗讀這兩方面培養國語文能力，曾獲國語文彰化縣競賽高中組演項目第二名、中台灣文學獎寫作組第三名。她表示，閱讀能為寫作累積養分，時下流行數位閱讀，在行動載具閱讀各種文章，她認為數位閱讀偏向快速、零散，紙本閱讀須逐行逐頁的翻閱，有時間沈澱思考，相較之下，紙本閱讀較能增進寫作能力。

今年國語文彰化縣競賽高中組作文組題目「我的青春故事」，林昱彤把自己的青春分割生命、志向、與他人相處、跟社會連結等多層次面向，以詩歌、散文、小說等文體形容，豐富內容和優美文筆獲得評審青睞。

湛凱婷在國小三年級上書法課，老師發現有潛力並建議多練習，升上五年級獲選為學校書法選手，小六得到縣長盃書法比賽第二名，就讀雲林縣私立東南國中期間她繼續練書法，得到雲林縣賽第一名。她長期寫歐陽詢字體，雖俊秀挺別，卻少了柔和的感覺，她加練虞世南「孔子廟堂碑」字體，把虞世南書法柔美的優點融入自己的歐體。

練字是個人修為，湛凱婷說，小學時曾感覺寫書法枯燥無聊，萌生放棄念頭，支持她寫書法還主動到處收集字帖等資料的媽媽力勸不要放棄，講到後來，她看媽媽哭了，覺得對不起媽媽，從那天以後幾乎每天習字，能參加的比賽都不錯過，一方面透過比賽增強實力，另一方面觀摩別人的書法。

林昱彤感謝溪湖高中老師黃珮茹陪伴假日練習寫作，老師就是她的第一讀者，回饋讀後意見幫助她進步。湛凱婷感謝溪湖高中老師鄭禮勳指導，點出寫書法的盲點，每次上課都有進步。值得一提的是，林昱彤這次作文組縣賽冠軍締造校史紀錄，她的姊姊林宛蓁是溪湖高中校友，多益考出960分佳續也締造校史紀錄。姊妹在不同領域為校爭光，傳為校園佳話。

校長李明昭說，林昱彤、湛凱婷榮獲全縣競賽的優異成績歸功溪湖高中國文科教學團隊投入訓練，及學生願意全心全意練習，學生素質已經很好，老師利用自主學習時間訓練學生，就能創造好成績，他和教學團隊期盼新課綱實施後能培養學生多元能力。=