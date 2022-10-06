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沉浸式劇場「愛的轉身」 視、肢、聽三障別演繹「新嬉遊記」

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
《愛的轉身》結合多媒體在餐桌上舞蹈。圖／新北市社會局提供
《愛的轉身》結合多媒體在餐桌上舞蹈。圖／新北市社會局提供

社團法人中華關愛身障者協會與香巴拉劇坊、台灣障礙者權益促進會等合作，推出台灣身心障礙史上第一齣沉浸式戲劇展演《愛的轉身》，藉由視障、肢障、聽障等身障朋友，以「三障取經-新嬉遊記」為名，於日前在永和樂活共生實驗基地首演。

《愛的轉身》由10個段落所組成，由視障者擔任導遊帶領觀眾，置身於黑暗場景中，藉由其他感官進行互動。接著談論身心障礙婦女的議題，運用輔具及引導障礙意識的幽默短劇，振奮人心的太鼓，以引領觀眾傾聽障礙者的心聲。還有障礙者表演歌舞、行動無言劇，結合多媒體和餐桌上的舞蹈等，最後齊聲高唱讓世界更美好。

劇場導演俞翔峰表示，《愛的轉身》以共融精神為出發，演員包含4名視障者、7名肢障者及2名聽障者，另有10名障礙者參與幕後工作。全劇結合戲劇、太鼓、歌舞、行為藝術、多媒體、無障礙體驗裝置等交融運用，打破一般劇場空間限制，融合實體環境，讓觀眾體驗身心障礙者在生活中所面臨的各種情事。

中華關愛身障者協會理事長陳青琪表示，此項計畫承新北市社會局創新性計畫專案補助，預計演出3場次，透過演出推廣障礙平權的觀念，擴大障礙者社會參與的能力，爭取民眾對於障礙議題的理解與認同，甚至塑造障礙美學，當三種障別的身障者聚在一起，也可以詮釋出「新嬉遊記」。

社會局副局長許秀能表示，市府鼓勵民間社團多申請創新性補助計畫，以推廣兒少老婦身障等社會福利。此次身障團體與民間劇團跨域合作，透過無障礙沉浸式展演，讓與會者與創作者融為一體，共同創造友善共融的無障礙社會。

中華關愛身障者協會理事長陳青琪（右）與無障礙劇場導演俞翔峰（左）合作 推出台灣身心障礙史上第一齣沉浸式戲劇展演《愛的轉身》。圖／新北市社會局提供
中華關愛身障者協會理事長陳青琪（右）與無障礙劇場導演俞翔峰（左）合作 推出台灣身心障礙史上第一齣沉浸式戲劇展演《愛的轉身》。圖／新北市社會局提供

身障者 視障

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