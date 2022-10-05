國際教育旅行課程不怕疫情 台南學校比創意

台南市國際教育旅行課程不受疫情影響，南新國中、億載、崇明、裕文、日新國小辦理國教署的推動國際教育旅行課程發展計畫，透過明信片、視訊專題發表、錄製影片等方式，與德國、日本、澳洲等國際友人或中小學課程交流，增進學生國際視野。

南新國中校長黃美芳說，學校是與德國女大學生進行6次的視訊交流，該名女大生幾年前也曾到學校擔任1學年的志工。視訊前教師先介紹德國及常用的英語會話，在交流中讓學生瞭解並實際討論兩國文化差異，也藉由德國女大生的心理學專長，提供學生所遭遇難題時的相關建議，課程結束後學生們也很期待未來能有機會能實際探訪德國。

億載國小以明信片和日本熊本縣學校交流，由欣賞日本文化之美，串聯至學校附近、學生熟悉的億載金城古蹟、台江歷史演變、劍獅傳統文化等，瞭解兩國文化異同。校長林志政表示，一方面加強自我文化價值認同，另方面也讓學童領略異國文化之美。

崇明國小以澳洲為教育旅行目標，發展SDGs保育及永續利用之深度學習課程，共6周課程，校長王海秀說，以專題發表、學習交流、生態議題探討為課程主軸，帶領學生從學校附近的巴克禮公園出發至澳洲新南威爾斯州悉尼公園進行深入探索，讓學生在認識不同國家的生態文化同時，深入了解生態環境變遷及動植物保育之相關國際議題。

裕文國小課程以打開學生的國際視野為主，介紹各國關注的重要議題，如水資源、文化交流、性別教育等。校長陳彥宏表示，學校也以多元方式與各國文化交流，如寫信給德國聖誕老公公，加入iEARN國際交流平台，在聖誕佳節與農曆新年與來自各國的小朋友錄製影片、互道祝福，希望讓學生欣賞他國之美。

日新國小校長徐俊雄說，該校國際教育旅行課程植基於優質的文化底蘊，從鹽埕文史出發，結合府城文化發展課程與教材，藉由探索在地歷史文化、家鄉飲食特色，利用景點專題發表、實境走讀導覽等活動，透過視訊方式與日本沖繩勝連小學文化交流。雖因疫情限制了實體交流，仍希望未來能有機會帶領國際友人暢遊家鄉。

市長黃偉哲表示，樂見各校積極推動國際教育，期盼有更多的學校能帶領學生與國外學校、友人進行課程或語言的交流，為城市國際化扎下厚實基礎。