影／台中啟明學校實習商場開幕 身障學生興奮接待客人

台中市立啟明學校實習商場「小光點食堂」今天開幕，將有啟明學校身心障礙學生實習服務，一名女學生今天接待客人時很興奮說，她可以學習帶領客人入座，詢問要點什麼餐，她相信自己以後一定做得到。

啟明學校實習商場原是校長職務宿舍，校方引進民間參與，以公開標租方式，由后里在地的三瑆有限公司得標並成立小光點食堂，提供學生真實職場實習並活化校園空間，創造永續校園。

啟明學校職務宿舍原曾屬列冊之「具文化資產潛力建物」，兩層樓獨立洋房，四周有花園圍繞，位於后里區大山路，后里花博公園對面，室內外環境幽美，實習商場小光點食堂今天開始對外開放，來賓參觀都稱讚環境很美，入場就聞到食堂的現煮食物美味。

台中啟明學校校長廖連喜表示，目前到實習商場實習學生以身心障礙學生為主，學生在實習過程了解自己能力，激發工作動力，讓學生可與社會接軌，這處基地也可當學生表演舞台和公益團體辦講座，讓「小光點」能發光發熱。

業者張永信表示，這處實習商場讓啟明學生實習，也有工作機會，學生和社區民眾接觸，民眾也能了解如何與學生溝通，他說這是愛與關懷的場域。

啟明學校表示，為使校內身心障礙學生畢業後除就學、就養外，也能適應社會順利就業，學校長期一直積極加強訓練學生職業技能，但學校訓練場所多為模擬情境缺乏真實就業情境，校外實習場所又多有限制，現在校內設置實習商場，將結合校內課程發展，提供相關場域及情境供學生實習，強化學生職業技能以期畢業後能順利就業。