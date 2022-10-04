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影／台中啟明學校實習商場開幕 身障學生興奮接待客人

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市立啟明學校實習商場今天開幕，販賣套餐和飲料。記者游振昇／攝影
台中市立啟明學校實習商場今天開幕，販賣套餐和飲料。記者游振昇／攝影

台中市立啟明學校實習商場「小光點食堂」今天開幕，將有啟明學校身心障礙學生實習服務，一名女學生今天接待客人時很興奮說，她可以學習帶領客人入座，詢問要點什麼餐，她相信自己以後一定做得到。

啟明學校實習商場原是校長職務宿舍，校方引進民間參與，以公開標租方式，由后里在地的三瑆有限公司得標並成立小光點食堂，提供學生真實職場實習並活化校園空間，創造永續校園。

啟明學校職務宿舍原曾屬列冊之「具文化資產潛力建物」，兩層樓獨立洋房，四周有花園圍繞，位於后里區大山路，后里花博公園對面，室內外環境幽美，實習商場小光點食堂今天開始對外開放，來賓參觀都稱讚環境很美，入場就聞到食堂的現煮食物美味。

台中啟明學校校長廖連喜表示，目前到實習商場實習學生以身心障礙學生為主，學生在實習過程了解自己能力，激發工作動力，讓學生可與社會接軌，這處基地也可當學生表演舞台和公益團體辦講座，讓「小光點」能發光發熱。

業者張永信表示，這處實習商場讓啟明學生實習，也有工作機會，學生和社區民眾接觸，民眾也能了解如何與學生溝通，他說這是愛與關懷的場域。

啟明學校表示，為使校內身心障礙學生畢業後除就學、就養外，也能適應社會順利就業，學校長期一直積極加強訓練學生職業技能，但學校訓練場所多為模擬情境缺乏真實就業情境，校外實習場所又多有限制，現在校內設置實習商場，將結合校內課程發展，提供相關場域及情境供學生實習，強化學生職業技能以期畢業後能順利就業。

小光點實習商場販賣套餐和咖啡與飲料，包括炸里肌、香雞翅、府城鮮蝦捲和新蔬食等套餐，另有多種氣泡飲，也提供便當外帶，內用採預約制，預約專線：0910216626

台中市立啟明學校實習商場今天開幕，原為校長職務宿舍的二層樓洋房。記者游振昇／攝影
台中市立啟明學校實習商場今天開幕，原為校長職務宿舍的二層樓洋房。記者游振昇／攝影
台中市立啟明學校實習商場今天開幕，原為校長職務宿舍的二層樓洋房。記者游振昇／攝影
台中市立啟明學校實習商場今天開幕，原為校長職務宿舍的二層樓洋房。記者游振昇／攝影
台中市立啟明學校實習商場今天開幕，實習學生實習接待客人。記者游振昇／攝影
台中市立啟明學校實習商場今天開幕，實習學生實習接待客人。記者游振昇／攝影
台中市立啟明學校實習商場今天開幕，來賓為實習學生加油。記者游振昇／攝影
台中市立啟明學校實習商場今天開幕，來賓為實習學生加油。記者游振昇／攝影
台中市立啟明學校實習商場今天開幕，販賣套餐和飲料。記者游振昇／攝影
台中市立啟明學校實習商場今天開幕，販賣套餐和飲料。記者游振昇／攝影

實習 后里 套餐

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