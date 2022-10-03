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業者捐電動車 竹市光復中學生拆組學技術

中央社／ 新竹市3日電

裕新汽車今天捐贈一輛LEAF電動車，給新竹市光復中學，將成為學生的學習教材運用，光復中學校長程曉銘表示，學生能直接拆解、重組車體，培養技術力，也為業界注入專業人才。

新竹市光復中學今天發布新聞稿指出，近年來，倡導節能環保的電動車，已逐漸取代燃油車，成為台灣消費者日常使用的交通工具，面對電動車發展，校方透過產學合作，讓學生在校期間，就能掌握業界動脈。

光復中學表示，裕新汽車捐贈一輛LEAF電動車，給新竹市光復中學，做教學研究使用，讓學生可進行拆解、組裝等，更加了解車體，對於技術提升將帶來實質幫助與進步。

裕新汽車總經理朱文琇表示，LEAF電動車經過研發和改良，具有精密性和安全性，是技職學生最佳的研究模組，藉由捐贈方式，讓技職學生提早接觸電動車的領域，學習技術不落人後，促成學生未來在就業市場的競爭力

程曉銘說，學生能更了解電動車構造，也可進行細部拆解，深入了解車體的電路配置、啟動馬達、控制器等組件，透過實務教學模式，讓學生掌握最新的電動車體情形。

程曉銘指出，有實體的電動車，讓師生直接操作教學，在硬體上，可學習專屬技能、改善教學效率，而在車用軟體上，包含電腦編程、電池效能等項目，師生都可參與技術研究。

新竹 競爭力

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