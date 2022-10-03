國光石化成雲煙 芳苑國小研究芳苑社區變化得首獎

彰化縣芳苑國小深入研究海牛文化，今年延伸到11年前國光石化事件，高年級學童採訪家人到社區民眾，呈現芳苑鄉社區從重大事件中產生質變，相關研究成果獲得台灣知名房屋仲介公司全民社造行動計畫首獎和獎金20萬元，師生雀躍不已，將規畫社區巡迴展覽分享鄉民。

國光石化位在大城鄉，鄰鄉是芳苑，芳苑國小師生以「鄰居」角色探討國光石化如果設廠，對芳苑鄉自然生態有何影響。芳苑國小總務主任黃冠彰兼指導老師今天表示，五、六年級25名學童在上學期末先上前導課程，了解國光石化議題、石化工業對生態的影響、題材呈現的美學創作、攝影技巧，接著擬訂問題，利用暑假訪問家人、社區民眾、專家學者，蒐整訪談結果對照芳苑鄉發展與建設，讓學童建立自己的想法，不人云亦云。

洪姓和李姓學童都說，訪問很多人，大家有不同想法，他們綜合各種意見，認為彰化縣的潮間帶不應該再開發工業區，例如大城鄉南邊的雲林麥寮六輕，可能製造空氣汙染影響健康，國光石化號稱八輕，萬一當年設立，同樣也會影響大城和芳苑鄉民的健康，也會造成潮間帶物種滅亡，靠潮間帶運作的海牛文化就會消失。

許姓學童也反對潮間帶開發工業區，「保留潮間帶，阿公、阿嬤還有叔叔伯伯可以駕駛蚵車載遊客玩。」她說，潮間帶有豐富的自然生態可以發展生態旅遊，為地方帶來永續的無煙囟觀光經濟效益，如果開發成工業區只有工業收入，而且可能發生工業汙染，或許地方損失更多。

參與的學生先訪問家人，許姓學童的阿公阿嬤反對國光石化，爸爸和姑姑贊成國光石化，世代意見不同，贊成的都希望大型工業進駐地方提供就業機會、帶進稅收、促進經濟發展，許姓學童又訪問專家學者，決定和阿公阿嬤同一陣線反對潮間帶開發工業區。

芳苑國小2017年起研究海牛文化，出版繪本、「走讀海牛知芳苑計畫」入選文化部國家文化記憶庫，這次信義房屋全民社造行動計畫首獎只有5名，9月30日公布得獎名單，芳苑國小勇奪首獎，實屬不易。校長吳偉誠表示，芳苑鄉紅樹林海空步道去年啟用即暴紅，凸顯潮間帶自然生態的重要性，他和教學團隊期待學童透過對外參賽，和上一代、上上一代鄉民對話，了解家鄉歷史及思考未來芳苑要往哪個方向走。