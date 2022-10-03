好想出去玩...大小陸龜逃家累犯 搭檔掙破校園禁錮
高雄市成功特殊教育學校飼養了3隻「陸龜」嬌客，與特教生互動。沒想到其中兩隻上演校園脫逃記，趁著假日一大一小搭檔以智突破龜園重圍，但因移動龜速，未及大門就被發現逮獲。校方表示，牠們已是逃家「累犯」，除加強龜園防禦工事外，有時也會帶牠們出來散散步！
成功特教學校校長蔡鴻文表示，校園養了3隻分別是蘇卡達象龜、亞達伯拉象龜和黃腿象龜，當時是為了幫助特教生適應社會，走入人群，同時學會照顧小動物，所以選了動作緩慢、溫和的陸龜，成為特教生最好的朋友。為了給陸龜更好的生活環境，學校還把臨時窩打造實用又具美感的家龜園別墅。
學校老師說，上個月一個周末結束回校時發現，一隻大蘇卡達象龜和一隻小黃腿象龜沒乖乖待在龜園，竟然在校園爬行，原來又逃家了，這次還是搭檔一起逃！
蔡鴻文回到「脫逃現場」，再從校園監視錄影佐證，還原案發經過。原來蘇卡達象龜先在龜園一側挖了地洞想遁逃，沒想到挖到地下的水泥板而受阻；於是轉向另一側的鐵絲網，一面往下刨土、一面用硬殼頂門鐵網。黃腿象龜體積小先脫困，還很有義氣的停在園外等搭檔，沒有先逃；超過一公尺的大蘇卡達象龜一直擠不出來，最後側身才衝破鐵幕，然後一大一小就努力往外爬。
享受了短暫的自由後，蘇卡達象龜和黃腿象龜又被送回了龜園，與亞達伯拉象龜作伴。蔡鴻文說，為了防止象龜再上演脫逃記，大門鐵網又加固、加上橫槓，然後在門前又立了水泥空心磚柱，這下陸龜就出不來了。但為了陸龜也想自由的心願，以後會為牠們「請假」，到龜園外走走玩玩。
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