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偏鄉小校改造教室成侏儸紀公園場景 六美國小這館有迷你陶塑恐龍！
嘉義縣偏鄉小校六腳鄉六美國小，獲新港國小退休教師曾維民捐贈上百隻陶塑恐龍模型，校長翁浩育帶老師出錢出力，仿電影侏儸紀公園，利用校園室內空間布置迷你恐龍館，有各種恐龍模型，維妙維肖，融合生態環保、藝術、創意，建置「QR Code」，拿手機平板掃描就能一覽無遺，今天校慶啟用，提供教學，與各校分享參觀。
「哇！好可愛的侏儸紀公園場景，在偏鄉重現」，恐龍電影侏儸紀公園熱賣，只有60多名學生的六美國小也有仿真迷你恐龍館，讓來訪賓客驚訝，小朋友更是開心，看著恐龍模樣大叫，「這是暴龍、這是迅猛龍」。
翁浩育說，退休教師曾維民捐贈手作陶製恐龍的機緣下，教學團隊利用暑假破天荒建置別具特色的恐龍館，花費近20萬元，將要利用恐龍館，發展「引起好奇心」、「主動觀察探索」、「陶藝捏塑」、「摺紙」、「平板運用網路資料蒐集」、「地球氣候變遷議題探討」、「生物演化」為主題的教學課程。
融入低年級的課後社團，以及中高年級的資訊科技運用，刺激孩子主動學習、相互討論，利用數位科技能力，未來會大方的和縣內有興趣的學校分享，歡迎到六美交流學習。
偏遠小校六美，在教學團隊5年努力下，結合家長會、社會資源，透過課後社團，協助孩子找到興趣、發展潛能，提升學習專注力；幫老師找到孩子優勢能力，毓繡美術博物館提供美感教育參訪與實作，讓孩子做中學、在友愛校園洋溢健康快樂，養成好品格。
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