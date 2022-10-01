快訊

魚丁糸拿回「蘇打綠」！律師親曝好消息「名字是重要的啊」

《台北女子圖鑑》惡評編劇遭肉搜　金鐘編劇吳洛纓吐內幕：不要太過分

聽新聞
test
0:00 / 0:00

偏鄉小校改造教室成侏儸紀公園場景 六美國小這館有迷你陶塑恐龍！

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
偏鄉小校六腳鄉六美國小，獲新港國小退休教師曾維民捐贈上百隻陶塑恐龍模型，校長翁浩育帶老師出錢出力，仿電影侏儸紀公園，布置迷你恐龍館，唯吵唯肖。圖／六美國小提供
偏鄉小校六腳鄉六美國小，獲新港國小退休教師曾維民捐贈上百隻陶塑恐龍模型，校長翁浩育帶老師出錢出力，仿電影侏儸紀公園，布置迷你恐龍館，唯吵唯肖。圖／六美國小提供

嘉義縣偏鄉小校六腳鄉六美國小，獲新港國小退休教師曾維民捐贈上百隻陶塑恐龍模型，校長翁浩育帶老師出錢出力，仿電影侏儸紀公園，利用校園室內空間布置迷你恐龍館，有各種恐龍模型，維妙維肖，融合生態環保、藝術、創意，建置「QR Code」，拿手機平板掃描就能一覽無遺，今天校慶啟用，提供教學，與各校分享參觀。

「哇！好可愛的侏儸紀公園場景，在偏鄉重現」，恐龍電影侏儸紀公園熱賣，只有60多名學生的六美國小也有仿真迷你恐龍館，讓來訪賓客驚訝，小朋友更是開心，看著恐龍模樣大叫，「這是暴龍、這是迅猛龍」。

翁浩育說，退休教師曾維民捐贈手作陶製恐龍的機緣下，教學團隊利用暑假破天荒建置別具特色的恐龍館，花費近20萬元，將要利用恐龍館，發展「引起好奇心」、「主動觀察探索」、「陶藝捏塑」、「摺紙」、「平板運用網路資料蒐集」、「地球氣候變遷議題探討」、「生物演化」為主題的教學課程。

融入低年級的課後社團，以及中高年級的資訊科技運用，刺激孩子主動學習、相互討論，利用數位科技能力，未來會大方的和縣內有興趣的學校分享，歡迎到六美交流學習。

偏遠小校六美，在教學團隊5年努力下，結合家長會、社會資源，透過課後社團，協助孩子找到興趣、發展潛能，提升學習專注力；幫老師找到孩子優勢能力，毓繡美術博物館提供美感教育參訪與實作，讓孩子做中學、在友愛校園洋溢健康快樂，養成好品格。

偏鄉小校六腳鄉六美國小，獲新港國小退休教師曾維民捐贈上百隻陶塑恐龍模型，校長翁浩育帶老師出錢出力，仿電影侏儸紀公園，布置迷你恐龍館，唯吵唯肖。圖／六美國小提供
偏鄉小校六腳鄉六美國小，獲新港國小退休教師曾維民捐贈上百隻陶塑恐龍模型，校長翁浩育帶老師出錢出力，仿電影侏儸紀公園，布置迷你恐龍館，唯吵唯肖。圖／六美國小提供
偏鄉小校六腳鄉六美國小，獲新港國小退休教師曾維民捐贈上百隻陶塑恐龍模型，校長翁浩育帶老師出錢出力，仿電影侏儸紀公園，布置迷你恐龍館，唯吵唯肖。圖／六美國小提供
偏鄉小校六腳鄉六美國小，獲新港國小退休教師曾維民捐贈上百隻陶塑恐龍模型，校長翁浩育帶老師出錢出力，仿電影侏儸紀公園，布置迷你恐龍館，唯吵唯肖。圖／六美國小提供
偏鄉小校六腳鄉六美國小，獲新港國小退休教師曾維民捐贈上百隻陶塑恐龍模型，校長翁浩育帶老師出錢出力，仿電影侏儸紀公園，布置迷你恐龍館，唯吵唯肖。圖／六美國小提供
偏鄉小校六腳鄉六美國小，獲新港國小退休教師曾維民捐贈上百隻陶塑恐龍模型，校長翁浩育帶老師出錢出力，仿電影侏儸紀公園，布置迷你恐龍館，唯吵唯肖。圖／六美國小提供
偏鄉小校六腳鄉六美國小，獲新港國小退休教師曾維民捐贈上百隻陶塑恐龍模型，校長翁浩育帶老師出錢出力，仿電影侏儸紀公園，布置迷你恐龍館，唯吵唯肖。圖／六美國小提供
偏鄉小校六腳鄉六美國小，獲新港國小退休教師曾維民捐贈上百隻陶塑恐龍模型，校長翁浩育帶老師出錢出力，仿電影侏儸紀公園，布置迷你恐龍館，唯吵唯肖。圖／六美國小提供
偏鄉小校六腳鄉六美國小，獲新港國小退休教師曾維民捐贈上百隻陶塑恐龍模型，校長翁浩育帶老師出錢出力，仿電影侏儸紀公園，布置迷你恐龍館，唯吵唯肖。圖／六美國小提供
偏鄉小校六腳鄉六美國小，獲新港國小退休教師曾維民捐贈上百隻陶塑恐龍模型，校長翁浩育帶老師出錢出力，仿電影侏儸紀公園，布置迷你恐龍館，唯吵唯肖。圖／六美國小提供
偏鄉小校六腳鄉六美國小，獲新港國小退休教師曾維民捐贈上百隻陶塑恐龍模型，校長翁浩育帶老師出錢出力，仿電影侏儸紀公園，布置迷你恐龍館，唯吵唯肖。圖／六美國小提供
偏鄉小校六腳鄉六美國小，獲新港國小退休教師曾維民捐贈上百隻陶塑恐龍模型，校長翁浩育帶老師出錢出力，仿電影侏儸紀公園，布置迷你恐龍館，唯吵唯肖。圖／六美國小提供

恐龍 美國 偏鄉

延伸閱讀

誰讓恐龍有了羽毛：科學家可以從鳥類基因做出「複製龍」嗎？

沒網路也不無聊 Google瀏覽器斷線才能玩的恐龍遊戲

恐龍媽放任孩在馬路上玩耍 反怪路人不幫忙顧「沒良心」

李世緯／何不食肉糜

相關新聞

偏鄉小校改造教室成侏儸紀公園場景 六美國小這館有迷你陶塑恐龍！

嘉義縣偏鄉小校六腳鄉六美國小，獲新港國小退休教師曾維民捐贈上百隻陶塑恐龍模型，校長翁浩育帶老師出錢出力，仿電影侏儸紀公園...

雲林大埤、飛沙2國中校舍老舊 將重建

雲林縣大埤、飛沙國中創校逾50年，校舍老舊，縣府爭取2.9億元重建兩校校舍，縣長張麗善昨天現勘，大埤國中將重建9間教室、...

新北敬師活動 家長學生同謝師恩

新冠疫情期間，教學現場的老師們為兼顧學生的學習與健康，不僅投入校園防疫，也要隨時因應停課、復課的變動，調整教學內容與方式...

26歲腦麻生不因身障限制跳輪標舞 感動長坑國小百位師生

八里愛心教養院「生命之美」活動前往八里區長坑國小展開校園巡迴，由罹患腦性麻痺的院生小如擔任主持人，並導讀生命繪本，分享生...

天麗生技捐贈英語專車今啟航 邀偏鄉學童與外師共學

台中市長盧秀燕力推雙語教學，自購改裝首部「英語希望傳愛專車」，最遠曾到和平地區，5年來共537所校次、上萬名孩童受惠；教...

率取率2％！教師甄試傳爭議 高雄市教師工會質疑「護航」

全國各地正式教師名額稀少，今年度高雄市高中職教師甄試率取率僅2％，卻傳出「榜首」與教甄副主委、命題閱卷及試教評審都是同校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。