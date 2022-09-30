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26歲腦麻生不因身障限制跳輪標舞 感動長坑國小百位師生

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
長坑國小學生和院生一起互動輪標舞。圖／新北市社會局提供
長坑國小學生和院生一起互動輪標舞。圖／新北市社會局提供

八里愛心教養院「生命之美」活動前往八里區長坑國小展開校園巡迴，由罹患腦性麻痺的院生小如擔任主持人，並導讀生命繪本，分享生活經驗。同學們看著小如不因肢體障礙，仍熱情擁抱生命，紛紛報以熱烈的掌聲。

愛心教養院輪標舞院生以「浪漫華爾滋」華麗登場，同學們不禁睜大眼睛，沒想到身障者與行動輔具也能結合產生奇妙的舞蹈，各個躍躍欲試體驗。其他如地板滾球、性平企鵝輕黏土以及陶藝導覽，在院生的引導下，學生們也非常有興趣。

活動主持人小如今年26歲，自幼罹患腦性麻痺，產生許多行為問題，過去曾是頭痛人物，在教養院師長的循循善誘下，透過生命之美巡迴活動，產生了變化。

小如努力復健，也勤奮課業，2020年如願畢業於台北海洋科技大學健康照顧社會工作系，期待自己未來能接受各種挑戰。她用自己的生命故事，告訴同學：「不要隨意貼人標籤，也不要向命運低頭，要努力活出自我！」

長坑國小也回饋200斤自製的「長福米」給教養院，中午還一起製作一口飯糰品嚐，彼此包容差異，和樂融融。

長坑國小校長黃淑華表示，該校為生命教育區級特色學校，恰與教養院生命之美精神輝映，這次特別動員全校一百多名師生共同參與，透過各項闖關活動，讓學生們體驗身心障礙者的日常，進而學習相互包容，尊重差異，也培養知恩惜福。

八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，長坑國小推動食農教育，重視學生的多元發展，非常感謝學校敞開大門，讓彼此活動學習，欣賞與接納不同的生命成長。教養院未來仍會持續推動生命之美，巡迴各校園，讓生命的種子像稻子一樣永續萌芽、成長、茁壯。

在長坑國小老師和志工的指導下，教養院生開心的手作一口飯糰。圖／新北市社會局提供
在長坑國小老師和志工的指導下，教養院生開心的手作一口飯糰。圖／新北市社會局提供
長坑國小學生看到院生的輪標舞舞出浪漫華爾滋，也下場體驗。圖／新北市社會局提供
長坑國小學生看到院生的輪標舞舞出浪漫華爾滋，也下場體驗。圖／新北市社會局提供

愛心 八里

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