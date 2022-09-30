天麗生技捐贈英語專車今啟航 邀偏鄉學童與外師共學

台中市長盧秀燕力推雙語教學，自購改裝首部「英語希望傳愛專車」，最遠曾到和平地區，5年來共537所校次、上萬名孩童受惠；教育局去年接受天麗生技公司捐贈一部車輛，打造為「英語愛閱專車」，成為第2部英語專車，並加碼捐贈500多冊英語圖書，今天專車宣告啟航。

台中市副市長令狐榮達表示，感謝天麗生技公司捐贈「英語愛閱專車」給中市府，將來搭配外師到需要的學校進行英語教學，讓學生有機會直接與外國人士對話，透過情境、書籍、音樂或玩遊戲的過程，讓孩子更喜歡英語學習。

令狐榮達提到，盧秀燕市長上任以來，逐年增編預算增聘外師，從107年的23位增加到今年將有185位，不僅已達成29個行政區「區區有外師」目標，外師人數更名列全國第一。

天麗生技公司執行長王宗易說，天麗生技半年前已捐贈市府這輛「英語愛閱專車」，經過不斷修正、改良專車設備，同時陸續蒐羅精選500多冊英語圖書，終於讓車輛及書籍全數到位，期望專車啟動後，將愛傳遞到偏鄉地區，讓教育由遠扎根，未來也會將愛心公益活動持續做下去。

教育局長楊振昇表示，台中市首部英語希望傳愛專車課程藉由夜市特色小吃搭配GoPro攝影，鼓勵孩子用英語向國外友人介紹在地美食，並透過鬆餅手作、藝術彩繪及T.Robot機器人課程，除了藉此認識外國文化，並運用簡單課室及生活用語，讓孩子敢於開口說英語。

楊振昇說，即將啟航的「英語愛閱專車」有別於英語希望傳愛專車教學內容，將以英語圖書為主軸，延伸英語說故事、圖書共讀、角色扮演短劇等多元模式進行，以更趣味化、提高互動參與度的方式邀請孩子一起與外師共學、對話。