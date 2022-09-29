高市忠孝國中連8捷 勇奪立德盃全國青少棒錦標賽冠軍

第九屆立德盃全國青少棒錦標賽在高雄立德棒球場點燃戰火，今年有56隊競賽，高雄市忠孝國中以7戰皆捷晉級今天冠軍戰，終場以4比1擊敗南投中興國中，勇奪冠軍。這也是高雄市睽違四年後再度奪冠，亞軍是南投中興國中，新竹縣關西國中、桃園市龜山國中並列季軍。

「第九屆立德盃全國青少棒錦標賽及全國青棒錦標賽」由高雄市教育局主辦，23日在立德棒球場點燃戰火，今年有88隊全國棒球勁旅參賽，其中青少棒56隊，青棒32隊，在高雄市7座棒球場開打。青少棒於9月23日至9月29日先開打，青棒於10月12日至10月17日登場。

高雄市忠孝國中棒球隊今天下午冠軍戰對上南投中興國中，忠孝國中再度發揮強大火力，洪祈恩一個2分打點的安打，一局下就以3比0打下致勝的賽局；第四局再打下1分。中興國中則在六局得1分，並於七局上結束比賽，以1比4敗給忠孝國中。

忠孝國中教練林慶豪獲得教練獎，顏禮君獲打擊獎，顏偉銘獲投手獎，美技獎顏承君，功勞獎洪祈恩。南投中興國中林鈺翔，桃園龜山國中周佑霖獲打擊獎，全壘打獎是屏東鶴聲國中方品嚴。

高雄市教育局長謝文斌表示，高雄市教育局舉辦重要賽事立德盃棒球賽，主要將高雄立德少棒1974、1977在美國威廉波特，勇奪2屆世界少棒冠軍榮耀重現，年年都吸引各縣市勁旅報名參賽。高雄市三級學生棒球運動將朝向全方位的發展，重視球員培養學科基本能力與公民素養，讓球員們能夠快樂打球，快樂學習。