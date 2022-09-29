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U23世界盃女籃代表隊在台南永仁高中集訓 下周為國爭光

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
U23世界盃女籃代表隊台南永仁高中集訓，台南市籃委會主委吳禹寰（右五）今到場打氣。記者周宗禎／翻攝
U23世界盃女籃代表隊台南永仁高中集訓，台南市籃委會主委吳禹寰（右五）今到場打氣。記者周宗禎／翻攝

「U23世界盃3x3」中華民國女籃代表隊目前在台南市永仁高中集訓，由永仁高中教練時超傑帶領備戰，預計10月2日出發參加5日在羅馬尼亞舉辦的2022 U23世界3x3籃球錦標賽。

身兼台南市體育會籃球委員會主任委員的市議員吳禹寰今天到永仁高中為U23女籃代表隊加油打氣、致贈加菜金，期許代表隊為國爭光。

時超傑表示，本屆U23代表隊防護員王勻妤、球員鄭慧慈、林佳蓉、丁芷容都是台南市的子弟兵，防護員及三位球員都畢業於永仁高中。

永仁女籃國中部民國89年成立，至今共奪得10次JHBL國中甲級籃球聯賽冠軍，100年成立高中女籃隊，101、102學年度2次獲得HBL高中甲級籃球聯賽冠軍，成績斐然。

永仁女籃培育出許多優秀國家隊選手包括徐千惠、王維琳、劉希曄、劉容杏、黃鈴娟、陳薇安、羅蘋、戴宜庭、陳瑜萲、黃柔甄、李佩錡、李依倩、李佳潔、陳亭安、陳千惠、鄭慧慈、丁芷容、楊芷芸、吳瑋茹、林佳蓉、許可欣、許可微、曾萱儀、邱群琋、王禹雯、邱靜恩等現役或是青年國手，是南部培訓女籃國家隊選手的重要基地。

U23世界盃3x3女籃代表隊球員名單：陳芷英、徐詩涵、王玥媞、郭虹廷、鄭慧慈、林佳蓉、丁芷容、黃巧均。

U23世界盃女籃代表隊台南永仁高中集訓，台南市籃委會主委吳禹寰（右五）今到場打氣。記者周宗禎／翻攝
U23世界盃女籃代表隊台南永仁高中集訓，台南市籃委會主委吳禹寰（右五）今到場打氣。記者周宗禎／翻攝

台南 羅馬尼亞 議員

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