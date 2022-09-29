全國競賽高一挑戰大三 員農4學生獲保送大學資格

今年全國技能競賽新增工業設計技術職類，國立員林農工高一學生林倇瑤挑戰大學三年級程度的競賽內容，榮獲銅牌，取得明年參加國手選拔賽的門票；高二的「證照王」林俊燁跨校組隊參加集體創作職類比賽，得到第四名；分別在造園景觀職類、鑄造職類得到第五名的趙哲修和柯柏豪，成績都比預期好。他們4人都取得保送科技大學資格，師生歡喜同賀。

林倇瑤就讀埤頭國中時，曾獲全國技能競賽青少年組中區賽CAD（電腦輔助設計製圖）機械設計製圖職類佳作，升學選擇她父親林世農任教的員林農工，這次在父親和學校老師指導下，得到工業設計技術職類銅牌，讓師生對員農學生實做能力充滿信心。

林世農說，全國技能競賽今年4月公布競賽題目「淨水裝置」，他和女兒林倇瑤研究市售的各種淨水裝置和撰寫提案報告，7月初公布明確題目「淨水壺」，他和女兒林倇瑤了解內容，發現很多細項需要讀到大學三年級相關學科，才較有能力處理，所以林倇瑤請員農電腦繪圖等教師指導，他協助蒐集資料。

林倇瑤繪製設計圖稿，應用自從學習繪畫的藝術才能，強化細部設計和產品色彩，讓產品功能模型繪圖趨近專業設計；她說，希望日後進入台灣師大機電工程學系機械組念書，畢業後像爸爸一樣，回母校教更多學生參賽。

高二林俊燁已經考取機械加工等7證照，這次參加全國技能競賽集體作職類比賽，指導老師鄭智豪幫他找到建國科大機械系和彰師附工各一名學生組成跨校聯隊。林俊燁表示，他先設計遙控器的電路板，多次修正電路板位置容納在小小遙控器方盒內，比賽18小時現做一部有救難功能的無人遙控車，運用車床、焊接等技術，在17小時內完成。

指導老師鄭智豪說，3名學生在會場，做出經濟實惠又具備爬坡載重功能的無人機械車，夾起5公斤重物、通過5公尺障礙和爬坡，把重物放在指定地點，難度不低，林俊燁經常留校練習，披星戴月回家，努力終於得到代價。