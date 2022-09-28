不再擠爆 湖口高中遷校工程發包拍板 國、高中部將分家
新竹縣湖口高中遷校案正式拍板，縣府自行投入9億5460萬，預計將校地擁擠的湖口高中高中部遷往王爺壟都市計畫區，新建校舍工程經疫情缺料、缺工多次流標後，近期已順利決標，預計今年11月初正式動工，目標要在2025年完成高中部的遷校作業。
因校校地擁擠、不敷使用，高中部和國中部學生上課擠爆情況難解，為改善學生上課空間問題，湖口高中高中部遷建案討論多年，一直都只聞樓梯響；新竹縣長楊文科親赴中央爭取經費，但並未順利獲得金援，縣府一肩挑起9.5億工程經費，於2020年8月重啟計畫，同年12月核定通過變更設計都審，後經基本設計同意備查，並在去年4月核發建築執照，在歷經多次工程流標後，終於在今年9月21日順利決標。
縣府表示，2003年改制的新竹縣立湖口高級中學（附設國中部），前身是新竹縣立湖口中學（1997年改制，新竹縣第一所完全中學），目前高中部共計18班，包括普通科、職業類科（商經類）、體育班（田徑隊、跆拳道隊、射箭隊）；國中部43班，學生總數1828人，以致原本4.62公頃校地早已不敷使用。
縣府教育局表示，湖口高中高中部將遷建到王爺壟都市計畫區內，基地面積4.28公頃，預計新設普通教室24間、專科教室29間，工程建物主體分為A、B、C、D、E共五棟，另包含運動場、停車等其他空間，工期為960日曆天。
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