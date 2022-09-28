不再擠爆 湖口高中遷校工程發包拍板 國、高中部將分家

學生不僅會抄寫當日作業在聯絡簿上，老師也會在旁邊空白處寫上和家長交代的事項。不過，一名男網友在臉書上發文，表示老師在聯絡簿上寫了兩行字，但自己卻看也看不懂，而貼文曝光後也掀起討論。

2022-09-28 09:53