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僑泰高中家長學生送「星願米」 尊師又有教育意義
今天是教師節，台中市僑泰高中學生自治會在家長支持下，特別購買台東自閉兒家庭包裝的「星願米」送給全校教職員工，並把星願米背後的故事納入生命教育課程，讓今年的教師節溫馨又有意義。
校長温順德、家長會長賴富源一早與學生自治會學生們，手持學生繪製的祝賀卡片在校門口處迎接師長，感謝老師們的辛勞，更贈送台東星願米一包，傳達「有米（您）真好」的祝福，讓老師們驚喜萬分。
賴富源自己也是校友的，他準備了花，親自送給曾教過他的老師們，感謝當年師長的教導之恩，並作為學弟妹的表率。
温順德說，學務處上周透過影片讓學生們了解自閉兒在生活上所面臨的難題，希望引發同學們的善念，並將愛心化為具體行動，幫助更多弱勢族群。賴富源會長則贊助學生，購買自閉兒家庭包裝的星願米300包，分送給全校老師。
自治會企劃長陳雅甄說，此次以米傳情活動，將星願米與教師節連結，希望展現愛心的同時，也能表達對老師們的祝福。活動長詹博宇說，這次活動讓他學習到付出愛心幫助別人時，如何當一個「陪伴者」也很重要，他很感謝老師們辛苦陪伴學生成長。
賴富源說，他在僑泰求學期間，因為老師們的照顧，走出人生低潮，深刻感受到老師不僅是學生在校園學習的引導者，更是人生成長過程中的領航員。
温順德說，學生自治會策畫的敬師活動，展現尊師重道精神，加上家長會慷慨捐助，實現孩子的心願，表達了尊師重道的意涵，也是一次成功的生命教育。
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