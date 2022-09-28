影／再忙也要喝杯咖啡！ 南市崇學國小這麼慶祝教師節

今天是教師節，但老師沒放假，台南市崇學國小舉辦創意敬師系列活動，校長、校友向學生分享人生經驗，讓老師休息，到應援市集喝咖啡、吃蘿蔔粄、紅豆餅、看表演，放鬆一下。下課時學生和老師一起唱歌，並高喊「教師節快樂」！

今天的活動有4大亮點，「LovePanda謝師快閃」，讓學生以繪畫或書寫方式向師長說出心中的感謝，培養「知恩感恩」的觀念。「百年好茶VS百年樹人」奉上百年老茶行振發茶行茶葉禮盒給服務滿10 、20、30年的老師，表達家長與孩子們對老師最深的感謝，老師有吳珀俞、李淑靜、楊孟儒、徐子雅、林維芬、張裕助、黃培怡、侯宜寧、陳雯琪。

「校長與榮譽校友講座」由校長洪榮進與校友黃勝強生分享人生經驗，也讓老師可以休息至應援市集放鬆一下；學校特別精心策畫並結合防災及生涯教育，由洪榮進替代三、四年級老師上課，並結合彈性課程與防災教育，做防災教育課程；榮譽校友黃勝強則與五、六年級學生分享人生經驗，勉勵學生多閱讀，不要輸在起跑點。老師們享用咖啡與甜點，也大展歌喉，心中備感學校的貼心與尊重。

「崇學Fighting揪感心蔔感情應援市集」家長會準備了應援餐車有客家美食蘿蔔粄、行動咖啡車及古早味甜點紅豆餅，讓老師們再忙也要喝杯咖啡。