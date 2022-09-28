「柳丁樹爺爺」伴師生甜美21年 新北十分國小告別式黃絲帶感傷

新北市十分國小「柳丁樹爺爺」伴隨師生21年，每逢秋天柳丁樹會結實纍纍，甜美的柳丁是全校師生最期待的時候。沒想到遭到病蟲害不斷搶救仍回天乏術。學校今辦追思告別活動，學生以以烏克麗麗告別曲送別，掛上充滿感恩與懷念的黃絲帶。

十分國小今天舉辦一場很特別的告別式，全校師生都一起參加，學生顯得離情依依，透過孩子們用心書寫的告別辭，以及溫馨的烏克麗麗告別曲為柳丁爺爺送別。

校長利一奇表示，十分國小的柳丁樹已經陪伴師生21年，學生都稱呼「柳丁樹爺爺」，每逢秋天柳丁樹會結實纍纍，每年10月的採柳丁校本課程更是全校 師生們最期待的時候。

採摘下來的甜美柳丁，不但好吃，也充滿回憶，甜美了全校生的心靈。但從去年開始，柳丁樹遭受斑星天牛侵害而逐漸枯萎，雖然經過暑假不斷的搶救，但仍回天乏術。

感恩追思活動首先由五年級的學生周晏瑋、陳琪上台朗讀對柳丁樹的感恩詞，感謝柳丁樹爺爺21年的陪伴，接著由烏克麗麗社團帶來合唱送別曲「再見」，師生在不捨的歌聲中向柳丁樹爺爺說再見，有不少學生還紅了眼眶。

各年級的孩子在追思卡上留下對於柳丁樹爺爺的不捨與祝福，一年級的胡健峰同學雖然還不會寫國字，但用圖畫表達他的悲傷之情。三年級的陳允俊同學表示，雖然柳丁樹爺爺失去生命，但永遠活在他心中。

四年級詹佩穎在祝福卡上寫上生命結束是另一個開始。五年級詹士賢同學則希望柳丁樹爺爺一路好走，下輩子能長命百歲。最後全體師生在樹枝上別上祝福的黃絲帶。