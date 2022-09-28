快訊

俄軍丟下T-90M戰車落跑 洩反導彈機密 西方如獲至寶

恭喜！韋禮安宣布和圈外女友結婚 「一起幸福地繼續前進」

鏡電視大股東裴偉發聲明：立委公布的錄音是刻意剪輯 將提告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「柳丁樹爺爺」伴師生甜美21年 新北十分國小告別式黃絲帶感傷

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
學校今辦追思告別活動，學生以以烏克麗麗告別曲送別，掛上充滿感恩與懷念的黃絲帶。記者游明煌／攝影
學校今辦追思告別活動，學生以以烏克麗麗告別曲送別，掛上充滿感恩與懷念的黃絲帶。記者游明煌／攝影

新北市十分國小「柳丁樹爺爺」伴隨師生21年，每逢秋天柳丁樹會結實纍纍，甜美的柳丁是全校師生最期待的時候。沒想到遭到病蟲害不斷搶救仍回天乏術。學校今辦追思告別活動，學生以以烏克麗麗告別曲送別，掛上充滿感恩與懷念的黃絲帶。

十分國小今天舉辦一場很特別的告別式，全校師生都一起參加，學生顯得離情依依，透過孩子們用心書寫的告別辭，以及溫馨的烏克麗麗告別曲為柳丁爺爺送別。

校長利一奇表示，十分國小的柳丁樹已經陪伴師生21年，學生都稱呼「柳丁樹爺爺」，每逢秋天柳丁樹會結實纍纍，每年10月的採柳丁校本課程更是全校 師生們最期待的時候。

採摘下來的甜美柳丁，不但好吃，也充滿回憶，甜美了全校生的心靈。但從去年開始，柳丁樹遭受斑星天牛侵害而逐漸枯萎，雖然經過暑假不斷的搶救，但仍回天乏術。

感恩追思活動首先由五年級的學生周晏瑋、陳琪上台朗讀對柳丁樹的感恩詞，感謝柳丁樹爺爺21年的陪伴，接著由烏克麗麗社團帶來合唱送別曲「再見」，師生在不捨的歌聲中向柳丁樹爺爺說再見，有不少學生還紅了眼眶。

各年級的孩子在追思卡上留下對於柳丁樹爺爺的不捨與祝福，一年級的胡健峰同學雖然還不會寫國字，但用圖畫表達他的悲傷之情。三年級的陳允俊同學表示，雖然柳丁樹爺爺失去生命，但永遠活在他心中。

四年級詹佩穎在祝福卡上寫上生命結束是另一個開始。五年級詹士賢同學則希望柳丁樹爺爺一路好走，下輩子能長命百歲。最後全體師生在樹枝上別上祝福的黃絲帶。

十分國小進行生命教育校本課程的推動，期盼透過生命教育的推動，讓學生都能懂得感恩，更了解生命的價值。

學校今辦追思告別活動，學生以以烏克麗麗告別曲送別，掛上充滿感恩與懷念的黃絲帶。記者游明煌／攝影
學校今辦追思告別活動，學生以以烏克麗麗告別曲送別，掛上充滿感恩與懷念的黃絲帶。記者游明煌／攝影
學校今辦追思告別活動，學生以以烏克麗麗告別曲送別，掛上充滿感恩與懷念的黃絲帶。記者游明煌／攝影
學校今辦追思告別活動，學生以以烏克麗麗告別曲送別，掛上充滿感恩與懷念的黃絲帶。記者游明煌／攝影
學校今辦追思告別活動，學生以以烏克麗麗告別曲送別，掛上充滿感恩與懷念的黃絲帶。記者游明煌／攝影
學校今辦追思告別活動，學生以以烏克麗麗告別曲送別，掛上充滿感恩與懷念的黃絲帶。記者游明煌／攝影
學校今辦追思告別活動，學生以以烏克麗麗告別曲送別，掛上充滿感恩與懷念的黃絲帶。記者游明煌／攝影
學校今辦追思告別活動，學生以以烏克麗麗告別曲送別，掛上充滿感恩與懷念的黃絲帶。記者游明煌／攝影
學校今辦追思告別活動，學生以以烏克麗麗告別曲送別，掛上充滿感恩與懷念的黃絲帶。記者游明煌／攝影
學校今辦追思告別活動，學生以以烏克麗麗告別曲送別，掛上充滿感恩與懷念的黃絲帶。記者游明煌／攝影

樹枝 新北

延伸閱讀

經典回歸！大苑子熱銷超過兩千萬杯的「台灣鮮搾柳丁綠」，一次買齊100杯六千有找

藍營批新竹動物園水泥化、動物少 市府：交換代替購買

影／120年老校創新教學 神岡國小帶學生進戲院學科普

澎湖離島教學日誌 不一樣的體驗與生命教育！

相關新聞

「柳丁樹爺爺」伴師生甜美21年 新北十分國小告別式黃絲帶感傷

新北市十分國小「柳丁樹爺爺」伴隨師生21年，每逢秋天柳丁樹會結實纍纍，甜美的柳丁是全校師生最期待的時候。沒想到遭到病蟲害...

台中弘文中學教師節 學生送愛的咖啡、為師長撐傘遮陽

今天是教師節，台中弘文高級中學校友會及學生會今天早上在全校朝會時間，舉行「感謝師恩!祝福母校師長教師節敬師活動」，教導全...

跪求翻譯蒟蒻！女兒老師在聯絡簿寫「蚯蚓字體」 爸崩潰看嘸

學生不僅會抄寫當日作業在聯絡簿上，老師也會在旁邊空白處寫上和家長交代的事項。不過，一名男網友在臉書上發文，表示老師在聯絡簿上寫了兩行字，但自己卻看也看不懂，而貼文曝光後也掀起討論。

不再擠爆 湖口高中遷校工程發包拍板 國、高中部將分家

新竹縣湖口高中遷校案正式拍板，縣府自行投入9億5460萬，預計將校地擁擠的湖口高中高中部遷往王爺壟都市計畫區，新建校舍工...

影／再忙也要喝杯咖啡！ 南市崇學國小這麼慶祝教師節

今天是教師節，但老師沒放假，台南市崇學國小舉辦創意敬師系列活動，校長、校友向學生分享人生經驗，讓老師休息，到應援市集喝咖...

僑泰高中家長學生送「星願米」 尊師又有教育意義

今天是教師節，台中市僑泰高中學生自治會在家長支持下，特別購買台東自閉兒家庭包裝的「星願米」送給全校教職員工，並把星願米背...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。