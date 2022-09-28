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屏東書院整修後首次祭孔大典 學生參與培養自信勇氣

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
今天教師節，屏東縣政府今在整修後對外開放的屏東書院舉行，「屏東縣各界紀念大成至聖先師孔子2572週年誕辰釋奠典點」，儀式隆重莊嚴，參與祭孔典禮的中正國中學生參與古禮。記者劉星君／攝影
今天教師節，屏東縣政府今在整修後對外開放的屏東書院舉行，「屏東縣各界紀念大成至聖先師孔子2572週年誕辰釋奠典點」，儀式隆重莊嚴，參與祭孔典禮的中正國中學生參與古禮。記者劉星君／攝影

今天是教師節，屏東縣政府一早7點在整修後對外開放的屏東書院舉行，「屏東縣各界紀念大成至聖先師孔子2572週年誕辰釋奠典點」，縣長潘孟安率領各界代表以古制禮儀向至聖先師行三獻禮，儀式隆重莊嚴，參與祭孔典禮的中正國中學生參與古禮，學生們分享，參與祭孔古禮，過程中培養勇氣與自信心。  

九年級擔任通贊的莊瑑褌說，剛開始很緊張，保持平常心，過程中訓練自己勇氣，通贊是司儀角色，有些字跟平常念的不太一樣。九年級的劉宇陞在祭典中擔任主祭官右引贊，他說，想要參與祭孔體驗主動報名，當他知道要站在縣長旁邊，有種壓力在，反覆練習培養信心，訓練勇氣。

七年級李亦洵擔任佾生，演繹六佾舞，他說，跳的時候感覺很不錯，不像其他舞蹈那麼難；同樣擔任佾生八年級邱晨晰說，學舞3年，一直想要認識六佾舞，去年祭孔因疫情停辦，今年一定要來參加，怕九年級就沒有機會，很棒的體驗，雖然很熱，以前學的舞蹈著重律動、技術，六佾舞需要穩定性。

縣長潘孟安說，孔廟因日曬雨淋且木造結構，不僅漏雨且蟲蛀嚴重，若不及時整修，恐有塌陷之虞，去年除整修孔廟建築物，也結合周邊綠地，打造親水景觀屏東書院園區，提供民眾休憩及親子遊玩的場所，園區也增加一座K書中心，對外開放。

潘孟安說，今年是整修後第一次辦理祭孔大典，整修後的孔廟除傳承歷史意義，也把建築藝術之美延續。今天祭孔大典，家長們特別到場觀禮，來自英國Chris的一雙兒女就讀中正國中音樂班，祭孔大典中擔任樂生，Chris說，第一次參與，感到很震撼，更深入認識傳統文化。

縣府民政處指出，今年祭孔典禮援例由縣長擔任正獻官、縣政府秘書長邱黃肇崇及各界推薦的教育、農業、社福等代表分別擔任分獻官；屏東慈鳳宮陳明順董事長等擔任陪祭官，並由中正國中師生百餘人擔任禮生、樂生、歌生、佾生。

今天教師節，屏東縣政府今在整修後對外開放的屏東書院舉行，「屏東縣各界紀念大成至聖先師孔子2572週年誕辰釋奠典點」，儀式隆重莊嚴，參與祭孔典禮的中正國中學生參與古禮。記者劉星君／攝影
今天教師節，屏東縣政府今在整修後對外開放的屏東書院舉行，「屏東縣各界紀念大成至聖先師孔子2572週年誕辰釋奠典點」，儀式隆重莊嚴，參與祭孔典禮的中正國中學生參與古禮。記者劉星君／攝影
今天教師節，屏東縣政府今在整修後對外開放的屏東書院舉行，「屏東縣各界紀念大成至聖先師孔子2572週年誕辰釋奠典點」，儀式隆重莊嚴，參與祭孔典禮的中正國中學生參與古禮。記者劉星君／攝影
今天教師節，屏東縣政府今在整修後對外開放的屏東書院舉行，「屏東縣各界紀念大成至聖先師孔子2572週年誕辰釋奠典點」，儀式隆重莊嚴，參與祭孔典禮的中正國中學生參與古禮。記者劉星君／攝影
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今天教師節，屏東縣政府今在整修後對外開放的屏東書院舉行，「屏東縣各界紀念大成至聖先師孔子2572週年誕辰釋奠典點」，儀式隆重莊嚴，參與祭孔典禮的中正國中學生參與古禮。記者劉星君／攝影
今天教師節，屏東縣政府今在整修後對外開放的屏東書院舉行，「屏東縣各界紀念大成至聖先師孔子2572週年誕辰釋奠典點」，儀式隆重莊嚴，參與祭孔典禮的中正國中學生參與古禮。記者劉星君／攝影
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今天教師節，屏東縣政府今在整修後對外開放的屏東書院舉行，「屏東縣各界紀念大成至聖先師孔子2572週年誕辰釋奠典點」，儀式隆重莊嚴，參與祭孔典禮的中正國中學生參與古禮。記者劉星君／攝影
今天教師節，屏東縣政府今在整修後對外開放的屏東書院舉行，「屏東縣各界紀念大成至聖先師孔子2572週年誕辰釋奠典點」，儀式隆重莊嚴，參與祭孔典禮的中正國中學生參與古禮。記者劉星君／攝影

孔廟 潘孟安 屏東

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