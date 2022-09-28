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跪求翻譯蒟蒻！女兒老師在聯絡簿寫「蚯蚓字體」 爸崩潰看嘸

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO看不懂老師寫的字。圖擷自爆廢公社二館
原PO看不懂老師寫的字。圖擷自爆廢公社二館

學生不僅會抄寫當日作業在聯絡簿上，老師也會在旁邊空白處寫上和家長交代的事項。不過，一名男網友在臉書上發文，表示老師在聯絡簿上寫了兩行字，但自己卻看也看不懂，而貼文曝光後也掀起討論。

一名男網友昨（27）日在臉書「爆廢公社二館」上發文，從照片中可以看出這是一本聯絡簿，老師用藍筆在空白處寫了兩行字，其中還特別用紅筆寫10/5，旁邊還有用鉛筆寫的體溫紀錄。對此，原PO非常困惑老師究竟寫了什麼，因此發文詢問大家「跪求翻譯⋯女鵝（女兒）的代課老師到底在寫啥？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「不行，看了一個小時了，還是猜不出來」、「老師的字這樣真的很母湯，聯絡簿是與家長聯絡事項，家長都看不懂要怎麼聯絡？」、「這應該是未來的醫生在開處方籤吧」、「老師有在兼職師公嗎？這個符咒很專業」、「他的國文老師如果知道他現在為人師表，字寫成這樣，大概會哭暈在廁所」、「這個字真的會讓人生氣，扭來扭去，生肖屬毛毛蟲的嗎？」、「是醫生來充當代課老師嗎？」、「這老師一定雞鴨豬牛魚腸吃不少，寫字像腸子一樣扭來扭去」。

另外，也有網友解讀出老師的意思，其實整句話就是「流感疫苗接種意願書請10/5前繳回」，「其實拿遠一點看會比較清楚」、「看幾個關鍵字猜出這一串」、「字是比較捲了點，但看得懂啊」、「不是因為看得懂，而是我們班也在收」、「我兒子竟然說他看得懂，因為老師都是這樣寫，我的老天爺啊」、「訓練久了就會看得懂了，老師很忙」、「因為我們都是孩子的爸媽，大概要打流感，湊一湊就差不多」。

聯絡簿 流感疫苗 爆廢公社

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