快訊

【即時短評】3段音檔引爆憲政危機 總統級醜聞誰拆彈？

小小校語文大放異彩 新北平溪國小奪五項第一

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平溪國小全校僅僅21位學生，參加瑞芳分區語文競賽奪下五項第一名，展現偏鄉地區不輸人的實力。 圖／觀天下有線電視提供
平溪國小全校僅僅21位學生，參加瑞芳分區語文競賽奪下五項第一名，展現偏鄉地區不輸人的實力。 圖／觀天下有線電視提供

新北市平溪國小親師生參加111學年度瑞芳分區語文競賽大放異彩，再創團體總成績巔峰，全校僅僅21位學生，榮獲團體獎第2名、團體精進獎第1名等，奪下五項第一名，接下來將前進市級比賽，師生將全力以赴，展現偏鄉地區不輸人的實力。

平溪國小師生這次參加瑞芳分區語文競賽，共拿下五個第1名、分別有國語字音字形，寫字，閩語演說，閩語朗讀，並榮獲團體獎第2名及精進獎第1名，在今年的語文競賽可說是大放異彩。

從全校平時每個月一次的語文表達素養檢測表現，並依照學生性向及優勢能力，經語文培訓會議討論後，決定孩子參加項目，並於課餘、課間零碎時間及暑假時間，實施長期的培訓指導。九月初動態組學生每天利用課間操、放學時，進行模擬試講，全體老師再給予回饋指導，修正孩子的儀態、語音、內容，精進孩子的能力。

平溪國小校長鄭益堯說，給孩子機會，為孩子搭成功的舞台，幫助孩子們成功，是每一位教育夥伴的初衷，未來，我們會繼續努力，也期待師生未來在市賽可以展現自己最好的一面，再創佳績。

閩語演說第一名的學生楊珺婷說，很感謝校長和老師每天利用課堂間的十幾分鐘幫她練習，並在放學時講給全校人聽，增加自己的自信心，讓她在這次閩語演說獲得第一名，真的很開心努力有了最好的成果。

平溪 語文競賽

延伸閱讀

瑞猴自行車道修復開放通行 民眾：等很久了

MLB／最「嫩」球隊稱霸最弱分區 守護者寫1罕見紀錄

瑞芳台鐵閒置地變綠地 四腳亭民眾超愛的

9月21日國家防災日震災搶救演練 北市搜救隊挺進花蓮

相關新聞

中一中學生會長補選結果 南一中學生會不承認

台中一中學生會舉辦會長補選，台南一中學生會認為機制及候選人資格違反法治精神，不承認選舉結果。台中一中學生會選委會回應，對...

用有溫度的童語敬師 台南立人國小手寫圖畫寄信表真情

教師節前夕，台南市北區立人國小與台南郵局今舉辦「春風化雨，感恩有您」書寫明信片活動，表達對老師的敬意，重溫手寫傳真情的感...

創意慶教師節 嘉市玉山國中技工把操場草皮變賀卡：辛苦了

明天教師節，嘉義市精忠國小讓學生挑選台灣周邊海域32種鯨豚，張貼在手繪的汪洋大海背景，每班設計出專屬的慶祝海報，全校上午...

苗栗縣國中小學力檢測登場 2.7萬學生受測了解學習情形

苗栗縣國中小學生基本學習能力檢測今天登場，全縣148校四到九年學生2萬7000多人受測，這項檢測原定6月初辦理，但因疫情...

明義國小弦樂四重奏快閃報佳音 祝師長們教師節快樂

高雄市明義國小慶祝教師節，明義弦樂團小朋友從幾周前就開始秘密籌畫「快閃佳音祝福活動」，弦樂四重奏的樂手今天驚喜地出現在學...

學測倒數將破百 南光高中連辦16年高三生誓師

大學學測將進入破百倒數階段，台南新營南光高中今朝會舉辦「學測破百誓師大會」，該活動已經舉辦16年了，希望藉由此活動期許學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。