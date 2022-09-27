小小校語文大放異彩 新北平溪國小奪五項第一

新北市平溪國小親師生參加111學年度瑞芳分區語文競賽大放異彩，再創團體總成績巔峰，全校僅僅21位學生，榮獲團體獎第2名、團體精進獎第1名等，奪下五項第一名，接下來將前進市級比賽，師生將全力以赴，展現偏鄉地區不輸人的實力。

平溪國小師生這次參加瑞芳分區語文競賽，共拿下五個第1名、分別有國語字音字形，寫字，閩語演說，閩語朗讀，並榮獲團體獎第2名及精進獎第1名，在今年的語文競賽可說是大放異彩。

從全校平時每個月一次的語文表達素養檢測表現，並依照學生性向及優勢能力，經語文培訓會議討論後，決定孩子參加項目，並於課餘、課間零碎時間及暑假時間，實施長期的培訓指導。九月初動態組學生每天利用課間操、放學時，進行模擬試講，全體老師再給予回饋指導，修正孩子的儀態、語音、內容，精進孩子的能力。

平溪國小校長鄭益堯說，給孩子機會，為孩子搭成功的舞台，幫助孩子們成功，是每一位教育夥伴的初衷，未來，我們會繼續努力，也期待師生未來在市賽可以展現自己最好的一面，再創佳績。

閩語演說第一名的學生楊珺婷說，很感謝校長和老師每天利用課堂間的十幾分鐘幫她練習，並在放學時講給全校人聽，增加自己的自信心，讓她在這次閩語演說獲得第一名，真的很開心努力有了最好的成果。