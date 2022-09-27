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【即時短評】3段音檔引爆憲政危機 總統級醜聞誰拆彈？

閒置空間變成健身、遊戲室 青山國中小學生超愛

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止青山國中小閒置空間活化，在新北市議員白珮茹協助下，設置了飛輪等重訓用的健身器材及遊戲室。 圖／觀天下有線電視提供
汐止青山國中小閒置空間活化，在新北市議員白珮茹協助下，設置了飛輪等重訓用的健身器材及遊戲室。 圖／觀天下有線電視提供

閒置教室活化，成了遊戲室還有健身房，汐止青山國中小因為缺乏室內運動空間，所以，新北市議員白珮茹就協助學校將地下室兩間閒置空間活化，設置了飛輪等重訓用的健身器材，還有小學生喜歡的遊戲室等等，現在樂活教室開張，議員白珮茹也和小朋友一起玩遊戲健身。

青山國中小因為原本的社團教室很久沒用，裡頭堆放雜物，也顯的陰暗，不過，在經過幾個月的改造後，全新的樂活教室正式揭牌開張，其中一間是小學生的最愛，可以在裡頭玩不同遊戲兼具動健康，新北市議員白珮茹也特地前往關心，還和小朋友PK玩遊戲，類似打地鼠，各自選顏色後開跑，結果是小朋友贏了遊戲，小朋友說玩的很開心，也很喜歡新的樂活教室。

青山國中小校長王如杏表示，學校地下室的空間很黑暗本來是儲藏室，現在轉換成小朋友樂活運動愛健康的地方，議員白珮茹也一直在推預防概念，就是鼓勵大家平時就鍛練好自己的體適能，可以抵抗所有的疫情更疾病，讓孩子們在學校動健康，也將運動的好習慣從小養成。

新北市議員白珮茹指出，青山國中小的樂活教室完工，本來陰暗的空間煥然一新，孩子們的教學也能更多元，長期以來在議會也一直在推動，在有限的空間裡讓小朋友、學生在學校的幾個小時都是非常開心的，可以有充份運動空間讓學生們在學校，有更多的時間運動，運動身體好，課業也能有很好的表現。

小朋友好幸福快樂學習，也能動一動更健康，而隔壁間一樣精彩，就好像走進了健身房一樣，當天包括家長會長楊子誼、自強里里長康金龍都一起同樂，一行人也坐上飛輪腳踏車體驗，而一旁學生則是舉壺鈴、採飛輪，或是練練臂力，是國中生的最愛，學生說很喜歡來這裡練練二頭肌或是深蹲，做做重訓。

議員 白珮茹

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