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明義國小弦樂四重奏快閃報佳音 祝師長們教師節快樂
高雄市明義國小慶祝教師節，明義弦樂團小朋友從幾周前就開始秘密籌畫「快閃佳音祝福活動」，弦樂四重奏的樂手今天驚喜地出現在學校班級教室及辦公室，悠揚音符灑落在教室裡，也進到老師心裡。
明義國小校長焦熙昌表示，明義弦樂團2017年成立，在學校及愛分享樂團合作指導下已有充分的社會公益展演經驗，在2019至2021年陸續舉辦「馨愛明義.動享MUSIC」、「弦音馨動情.明義畫新年」、「馨情傳送.動感明義愛」3場音樂會，都獲得好評。
明義弦樂團小朋友在教師節的卡片簽名和心情點播感謝師恩的催動下，想著為辛勤的老師們展現「感謝師恩心、暖陽明義情」。帶團教師郭秦驊說，明義孩子不只上課認真，練琴時間也很專心練琴，感謝孩子為了琴藝精進，利用午休時間練琴。
學童胡靖唯說，謝謝老師把我們當成自己的孩子教導，覺得很溫暖。陳宏哲則說，老師像母親一樣溫柔，也傳授知識。
焦熙昌表示，音樂是世界通用的語言，明義的學生很幸福，有愛分享樂團這麼棒的師資，及馨動基金會等慈善團體的經費挹注，今天才有這麼棒的教師節氛圍。
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