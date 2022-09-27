另類敬師禮 長榮女中美容科學生將老師變型男美女

教師節前夕，台南市長榮女中美容科學生，為老師染髮表達心意。染髮前，學生先幫老師按摩頭皮、肩頸、手部紓壓，提供了比一般沙龍更尊榮的服務，也把年輕教師變型男型女、資深教師變年輕，也成了最不一樣的敬師禮。

校長蔡玉敏指出，美容科的教學目標是讓學生歷經3年的扎實訓練後，畢業後能馬上就業，並在最短的時間內升上設計師。有不少學生畢業不久就達標，年紀輕輕就有年薪百萬的收入，更有學生畢業不到10年，靠口碑與社群經營，創下月入數十萬的佳績，可見美髮這個行業，不會被高科技取代，天分加努力就能不斷累積功夫與收入。

長榮女中是台南地區最早設立美容美髮群科的技術型高中，有美髮設計師搖籃美譽。科主任邱心怡表示，美容科專攻美髮專長，學生在學3年期間，必須學會洗剪染燙吹梳編等技巧，課堂上大都利用假人頭或同學之間互相練習，今年趁著教師節，把練習對象變成學校的教職員，除了驗收成果，也希望透過活動，推行尊師重道，讓學生對老師表達心意。

這次的親師活動，主要提供洗頭、染髮、吹風造型等服務，服務前、後還需要拍攝對比照讓指導老師打分數。學生們在染髮前先為老師做頭皮、肩頸及手部按摩紓壓，接著和老師溝通髮色，再展開染髮服務。完成造型後，年輕的老師變得更有型、較年長的老師也年輕亮麗多了，師長們感謝學生的服務，有老師說，原來被學生「染指」，是這麼開心的事。