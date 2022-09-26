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新北師鐸獎系列／許德田帶領學生實現自我價值勇敢追夢
新北巿新店國小校長許德田致力提升教學環境，讓學生獲得更優的學習品質，鼓勵老師們透過循循善誘、教學相長的方式，幫助學生在課程互動中找出自我認同與成長，他更親自走入學生的生活中，積極了解學生們的理想，帶領孩子們滑龍舟、攀岩，還為學生創立夢想圖書館，讓每一位學子在學習中找到自我價值與實現方向。
每天早上，許德田都會站在校門口、笑咪咪地向孩子們問早，透過實際走訪、巡視的方式，探詢孩子們的需求，甚至不厭其煩地在朝會、課堂上詢問孩子「你們的夢想是什麼？你們想要什麼呢？」新店國小的學子們最想要的是一座圖書館，許德田將這座圖書館取名「夢想館」，就是希望鼓勵大家說出自己的想法，勇敢去實現。
許德田說，閱讀是孩子學習的基礎，更是十分重要的基本能力，我們希望培養孩子喜愛閱讀的習慣，不僅可以拓展視野，更讓魂牽夢縈的「夢想」有機會成為築夢踏實的「理想」。
同校的劉儒蓁老師表示，許德田是一位非常有執行力的校長，不僅帶頭引進各種資源，更會親自領著孩子們攀岩、射箭、滑龍舟，讓學生在多元的活動中找出更多的學習可能性。
近兩年受到疫情影響，學習從實際的課堂互動轉為數位資源遠端應用，許德田協助成立新北市科技化學習扶助中心、輔助中心，讓老師與學生都能更加熟悉網路學習應用，並帶領老師觀課、議課，都是許德田重視需求及努力提供資源的最好印證。
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