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新北師鐸獎系列／許德田帶領學生實現自我價值勇敢追夢

聯合報／ 記者許玉娟／即時報導
新北巿新店國小校長許德田透過走入學生的生活，了解他們的理想並付諸實現。圖／新北市政府教育局提供
新北巿新店國小校長許德田透過走入學生的生活，了解他們的理想並付諸實現。圖／新北市政府教育局提供

新北巿新店國小校長許德田致力提升教學環境，讓學生獲得更優的學習品質，鼓勵老師們透過循循善誘、教學相長的方式，幫助學生在課程互動中找出自我認同與成長，他更親自走入學生的生活中，積極了解學生們的理想，帶領孩子們滑龍舟、攀岩，還為學生創立夢想圖書館，讓每一位學子在學習中找到自我價值與實現方向。

每天早上，許德田都會站在校門口、笑咪咪地向孩子們問早，透過實際走訪、巡視的方式，探詢孩子們的需求，甚至不厭其煩地在朝會、課堂上詢問孩子「你們的夢想是什麼？你們想要什麼呢？」新店國小的學子們最想要的是一座圖書館，許德田將這座圖書館取名「夢想館」，就是希望鼓勵大家說出自己的想法，勇敢去實現。

許德田說，閱讀是孩子學習的基礎，更是十分重要的基本能力，我們希望培養孩子喜愛閱讀的習慣，不僅可以拓展視野，更讓魂牽夢縈的「夢想」有機會成為築夢踏實的「理想」。

同校的劉儒蓁老師表示，許德田是一位非常有執行力的校長，不僅帶頭引進各種資源，更會親自領著孩子們攀岩、射箭、滑龍舟，讓學生在多元的活動中找出更多的學習可能性。

近兩年受到疫情影響，學習從實際的課堂互動轉為數位資源遠端應用，許德田協助成立新北市科技化學習扶助中心、輔助中心，讓老師與學生都能更加熟悉網路學習應用，並帶領老師觀課、議課，都是許德田重視需求及努力提供資源的最好印證。

新北巿新店國小校長許德田期許讓每一位學子在學習中找到自我價值與實現方向。圖／新北市政府教育局提供
新北巿新店國小校長許德田期許讓每一位學子在學習中找到自我價值與實現方向。圖／新北市政府教育局提供

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