基市安中、港西國小 獲海洋教育創新教學特優團隊殊榮

基隆市港西國小和安樂高中附設國中部，參加全國教學卓越獎評鑑，雙雙獲得銀質獎榮譽。兩校跨越國小、國中、高中3個學階的連貫海洋課程，另獲教育部海洋教育創新教學特優團隊肯定。教育處今天表示，將安排兩校分享課程設計理念與推動實務，引領更多學校發展在地特色課程。

港西國小發展校本課程，今年以「海拔23港都探索巡航」、「港都之星的魔幻奇航」教學方案，分獲教育部全國教學卓越銀質獎及海洋教育創新教學優質團隊特優獎的肯定。

這套課程源起港西國小因位在基隆港西岸西坡上，學生每天都可以看到船舶及遊輪進出，但對港域環境和文史並不熟悉。學校設計課程，帶領學生認識港灣榮景，並學習船舶、船史、船影、船行等知識，讓學生在學習過程中獲得不一樣的感動。

學校依低、中、高年級安排課程內容，先讓學生探究港口文史，培養在地認同感，接著從關懷漁村發展到海洋生態保育，然後以實作創客課程，學習實踐創造力，培養國際素養。課程橫跨文史、生態、創客及國際等4大學習領域，獲得評審肯定。

安樂高中是完全中學，藉由設計連貫式國高中課程，協助學生試探性向，輔導學生適性適能發展。今年以「海想和你在一起」課程拿下全國教學卓越銀質獎。並以「樂海尖兵，海好有你」、「基隆起錨，航向世界」課程獲選為海洋教育創新教學特優團隊。

安中將海洋課程結合不同的學科，分別在各年級融入語文、自然、科技、社會、藝術、健體領域，擴大知識範疇與深度。課程從「尋海」拉開序幕，帶領學生踏查八斗漁村，了解海洋文化。