嘉市語文競賽 604人角逐全國賽代表

嘉義市今天上午於博愛國小舉辦年度語文競賽，共有604名選手參加，比賽共分國語、閩南語、客家語、原住民族語及英語5種語別，項目計有作文、寫字、字音字形、演說、朗讀、情境式演說等6項，分為國小組、國中組、高中組、教師組及社會組等5組，獲勝者將代表嘉義市參加全國賽。

市長黃敏惠表示，透過語文學習可以提升孩子的高層次思考及問題解決能力。在各校指導老師的用心指導下，相信選手們都能在競賽中互相觀摩、學習，進而精進自己的語文能力。