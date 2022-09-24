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嘉市語文競賽 604人角逐全國賽代表
嘉義市今天上午於博愛國小舉辦年度語文競賽，共有604名選手參加，比賽共分國語、閩南語、客家語、原住民族語及英語5種語別，項目計有作文、寫字、字音字形、演說、朗讀、情境式演說等6項，分為國小組、國中組、高中組、教師組及社會組等5組，獲勝者將代表嘉義市參加全國賽。
市長黃敏惠表示，透過語文學習可以提升孩子的高層次思考及問題解決能力。在各校指導老師的用心指導下，相信選手們都能在競賽中互相觀摩、學習，進而精進自己的語文能力。
市府教育處長林立生表示，參賽選手都是先通過學校的初賽，過關斬將、脫穎而出，市府邀請的評審委員，皆具全國賽豐富資歷；賽程更是比照全國賽規格，在演說與朗讀部分，除於休息室中全程現場轉播外，賽後並由評審當場進行3至5分鐘的講評與指導，指導本市選手更精進的努力方向，參賽者從練習到比賽結束，整個過程就是一趟難得的學習之旅。
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