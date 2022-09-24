翻轉偏鄉教育差距不是夢 屏南教育創新基地強強聯手
屏東縣政府與為台灣而教教育基金會(TFT)合作設立縣內首個教育創新基地，今天在車城國小溫泉分校啟用，除持續為屏南地區小學帶來有偏鄉服務熱忱的優秀老師，還「買一送二」，找來致力數位、創新教學的均一教育平台基金會和投人實務教學的誠致教育基金會，3組織將聯手合作創造均等且優質的學習環境，補足並翻轉教育中最艱難的城鄉差距。
2013年成立的TFT為教育非營利組織，主旨是為了教育機會均等而奮鬥的人才發展基地，提供教育人才專業培育與媒合，為全台有需求的偏鄉小學注入優質師資，錄取率不到一成；2015年起與屏南地區9所學校合作，培育有志青年進入校園任代課或代理教師，迄今9屆已培訓314人，其中在屏東服務有86人，佔總數近三成，目前有20多人服務中。
車城國小溫泉分校是TFT團隊長期合作學校之一，縣府將閒置校舍活化打造為「匯集地方教育夥伴的學校」，進而成立教育創新基地；TFT董事長劉安亭說，未來將致力於辦講座、開設進修課程和工作坊，展現人才教育的多元可能，媒合地方教育工作者文史工作室，激盪出跨領域的對話和思考，屏東縣教師能在此找到志同道合的夥伴，共構出偏鄉創新教育的新典範。
縣長潘孟安致詞時感謝TFT「沒有被落山風嚇跑」，因有他們的投入，為恆春半島挹注教育人才， 也分享屏東縣推動教育的努力，如屏東是全國唯一全面推動國小課後照顧的縣市；融入美學整建老舊校舍及廁所，提供學童安心求學環境；優化校園數位資訊並推動「生生有平板」；活絡閒置校園空間，如九如國小舊址變成全人照顧中心，南華國小打造為智慧農業學校，溫泉分校轉型為教育人才的培育基地，期待成為創新教育融合地方創生的典範模式。
縣府說，教育創新基地歷時2年籌備，爭取國發會補助外並自籌經費修繕，老舊校舍經外觀拉皮、內部整修後，搖身一變成為明亮、溫馨的文化新地標；品牌視覺識別系統由「無有設計」總監張智舜操刀，以溫泉分校為主體進行社區環境色彩調查，發現周邊許多房舍和設施塗有藍色，彷彿與山城的天空相呼應，因此以「天空藍」作為品牌標準色，標誌的形象取自張開雙翼的候鳥，傳達對青年返鄉的殷殷期盼，三個「人」字匯聚的意象，代表多元領域人才在此交流。
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