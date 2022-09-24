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南市成功國中辦光影巴洛克主題展 深耕人文關懷

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市北區成功國中今起在校舉辦「光影巴洛克」主題展，讓師生及社區居民近距離體驗到豐厚的藝術文化巡禮。圖／成功國中提供
台南市北區成功國中今起在校舉辦「光影巴洛克」主題展，讓師生及社區居民近距離體驗到豐厚的藝術文化巡禮。圖／成功國中提供

台南市北區成功國中今起在校舉辦「光影巴洛克」主題展，共展出41幅畫作，將古今中外的藝術展品帶入校園，讓師生及社區居民近距離體驗到豐厚的藝術文化巡禮。

同時也展出「開箱城北作品展」及「成中時光列車相片展」，以成功國中為出發點，引領在地居民一同了解社區，知土、惜土、愛土。

開幕典禮由成功國中國樂團開場演出，接著是皮影戲「成功光影劇場」，由二年級學生自己繪製戲偶，編改劇本，演出大家耳熟能詳的「大黑狼與小紅帽」，別具巧思。現場學生配合主題用心著裝，在開幕典禮上更是結合雙語開場，為來賓介紹林布蘭著名畫作「屠牛」，也看到了學習成果。

會場並展出「開箱城北作品展」，此展結合校本課程，由人文探索和世界公民Ted教師，帶領學生走入社區，踏查歷史脈絡，讓學生設計出社區創生的方案。課程研發老師梅宗毓表示，以社區為教學場域，同學透過社區參與瞭解聚落發展脈絡，提出第1項永續城鄉目標的方案，孕育在地深耕的人文關懷。

成功國中緊鄰鐵道，為讓學生的成果更精美呈現，主任宋魁元用心設計展場，將同學的作品以彩虹火車意象展示。校長姜宜潔表示，光經過折射在空中形成迷人的彩虹，學生也需給予足夠的刺激方能成為全人，此次展覽由光影主題延伸彩虹火車意象展示，象徵這群莘莘學子將引領這塊土地邁向彩虹般的璀璨未來。

展覽期間即日起至9月30日，現場有學校培訓的導覽小尖兵負責解說，在分組進行參觀畫作完並有平板互動問答，萬花筒製作等體驗，歡迎大家來參觀。

畫作

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