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獅友贊助「藤球國手搖藍」屏東佳冬國中獎學金 盼再接再厲

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
台北市至誠獅子會今天攜手台灣陽光公益推廣協會南下屏東參訪佳冬國中藤球隊，捐助20萬獎助金，期勉隊員專心練球爭取佳績。圖／民眾提供
台北市至誠獅子會今天攜手台灣陽光公益推廣協會南下屏東參訪佳冬國中藤球隊，捐助20萬獎助金，期勉隊員專心練球爭取佳績。圖／民眾提供

只有百餘名學生的屏東縣佳冬鄉佳冬國中，是台灣藤球運動發展重鎮和國手搖籃，有藤球「南霸天」美譽，球隊成立13年來，不僅稱霸青少年組，更常「越級打怪」參與成人組賽事且名列前茅的驚人成績；為鼓勵校方和球員，台北市至誠獅子會今天攜手台灣陽光公益推廣協會南下參訪，捐助20萬獎助金，期勉隊員專心練球爭取佳績。

東南亞國家盛行的藤球運動，在台灣尚未普及，佳冬國中藤球隊在前由前藤球國手鄭力元創隊後，13年來已成為培育台灣藤球男女國手的搖籃，前年全國賽國中同學加上畢業的學長姐，一口氣踢出10座冠軍，國中隊員還「越級」挑戰成人乙組公開賽並奪冠，培養出多位男女國手。

台灣陽光公益推廣協會理事長古盛煇表示，台灣藤球運動由「北士林、南佳冬」各擅勝場，但相較於台北市的豐富資源，佳冬國中藤球隊的優異表現，更讓人為其感到驕傲，沒有想到這樣一所人數僅百餘的學校，除在技職教育屢獲佳績外，體育活動也能如此蓬勃發展，特別要感謝校長鄭雅靜與教練鄭力元的用心。

校長鄭雅靜說，校方營造「多元學習校園」，推動多元社團、技藝教育及培養運動校隊，鼓勵學生多元學習展能，包含藤球隊、木球隊及舞蹈隊，縣內、外比賽屢創佳績，藤球隊更是國家青少年代表隊培育的重要推手；教練鄭力元說，藤球隊員都專注投入練習，才能在比賽中獲得佳績，也為他們感到驕傲，感謝社會各界與公益團體的經費挹注，讓球隊得以更換相關裝備，也讓球員更能專注學業及球技練習。

台北市至誠獅子會今天攜手台灣陽光公益推廣協會南下屏東參訪佳冬國中藤球隊，捐助20萬獎助金，期勉隊員專心練球爭取佳績。圖／民眾提供
台北市至誠獅子會今天攜手台灣陽光公益推廣協會南下屏東參訪佳冬國中藤球隊，捐助20萬獎助金，期勉隊員專心練球爭取佳績。圖／民眾提供
台北市至誠獅子會今天攜手台灣陽光公益推廣協會南下屏東參訪佳冬國中藤球隊，獅友下場體驗藤球。圖／民眾提供
台北市至誠獅子會今天攜手台灣陽光公益推廣協會南下屏東參訪佳冬國中藤球隊，獅友下場體驗藤球。圖／民眾提供
台北市至誠獅子會今天攜手台灣陽光公益推廣協會南下屏東參訪佳冬國中藤球隊，獅友下場體驗藤球。圖／民眾提供
台北市至誠獅子會今天攜手台灣陽光公益推廣協會南下屏東參訪佳冬國中藤球隊，獅友下場體驗藤球。圖／民眾提供

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