獅友贊助「藤球國手搖藍」屏東佳冬國中獎學金 盼再接再厲

只有百餘名學生的屏東縣佳冬鄉佳冬國中，是台灣藤球運動發展重鎮和國手搖籃，有藤球「南霸天」美譽，球隊成立13年來，不僅稱霸青少年組，更常「越級打怪」參與成人組賽事且名列前茅的驚人成績；為鼓勵校方和球員，台北市至誠獅子會今天攜手台灣陽光公益推廣協會南下參訪，捐助20萬獎助金，期勉隊員專心練球爭取佳績。

東南亞國家盛行的藤球運動，在台灣尚未普及，佳冬國中藤球隊在前由前藤球國手鄭力元創隊後，13年來已成為培育台灣藤球男女國手的搖籃，前年全國賽國中同學加上畢業的學長姐，一口氣踢出10座冠軍，國中隊員還「越級」挑戰成人乙組公開賽並奪冠，培養出多位男女國手。

台灣陽光公益推廣協會理事長古盛煇表示，台灣藤球運動由「北士林、南佳冬」各擅勝場，但相較於台北市的豐富資源，佳冬國中藤球隊的優異表現，更讓人為其感到驕傲，沒有想到這樣一所人數僅百餘的學校，除在技職教育屢獲佳績外，體育活動也能如此蓬勃發展，特別要感謝校長鄭雅靜與教練鄭力元的用心。