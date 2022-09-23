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第19屆浯島文學獎揭曉 陳慶瀚、陳嘉甄兄妹同獲首獎

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
總獎金高達100萬元的第19屆浯島文學獎，評選結果出爐，陳慶瀚與陳嘉甄兄妹此番分獲散文、短篇小說首獎，傳為佳話。圖／金門縣文化局提供
總獎金高達100萬元的第19屆浯島文學獎，評選結果出爐，陳慶瀚與陳嘉甄兄妹此番分獲散文、短篇小說首獎，傳為佳話。圖／金門縣文化局提供

總獎金高達100萬元的第19屆浯島文學獎，評選結果出爐，短篇小說組首獎陳嘉甄獲得獎金15萬元，優等獎有鄭委晉獲得獎金8萬元、佳作獎有潘榮飲、葉志誠、徐麗娟及陳韋任各得獎金6萬元。其中，陳慶瀚與陳嘉甄兩人是金門少見的「兄妹博士」，此番分獲散文、短篇小說首獎，傳為佳話。

金門縣文化局表示， 第19屆浯島文學獎從7月1日起開始收件，今年共收到175件作品，其中有5件因不符資格被取消。最後共有短篇小說作品29件、散文組52件、新詩組89件參加角逐。

縣文化局組成浯島文學獎審查小組，經初審、複審和決審，短篇小說組聘請縣籍作家吳鈞堯及知名作家劉梓潔、宇文正擔任評審，從29件作品篩選13件進入決審。散文創作組則聘請縣籍作家周志強、盧美杏、李偉文擔任評審，從52件作品中篩選出15件進入決審；新詩組則由縣籍作家翁國鈞、楊宗翰、辛金順擔任評審，從89件作品中挑出15件進入決審。

文化局指出，因疫情關係決審在9月21日進行線上會議，短篇小說組評審由縣籍資深作家林媽肴、淡江大學中國文學系教授林黛嫚、聯合文學總編輯周昭翡等三人負責；散文創作組則由縣籍作家石曉楓、知名作家張曼娟、專欄作家汪詠黛等三人負責；新詩組則由縣籍作家許水富、有鹿文化社長許悔之、著名詩人路寒袖等三人負責，三組都經過一番熱烈評審，反覆討論才敲定得獎作品。

據了解，本屆浯島文學獎，短篇小說組方面，依活動辦法第十一項「參賽作品若未達評審委員評審標準，經決議，獎項名次得從缺」，本次經評審充分討論後，最後決議「優等獎只取1名，佳作獎增為4名」。

第19屆浯島文學獎，短篇小說組：首獎：陳嘉甄「新婦仔」，獲得獎金新台幣15萬元。優等獎：鄭委晉「打石兄弟」，獎金8萬元。散文創作組：首獎：陳慶瀚「時間的秩序」，獎金10萬元。優等獎：林秀惠「母親的島」、張慧玲「她們」，各獲獎金5萬元。

新詩組：首獎：邱瀟君「將軍令—葬禮前的採訪」，優等獎：蔡馨慧「練習採蜜—北山播音牆及其他」、蔡凱文「生命的筆跡—為鱟所寫」。

文化局長許績鑫表示，今年有來自美國、馬來西亞、香港、大陸的作者寄件投稿參賽；浯島文學獎經過不斷的粹鍊，本次評審們一致表示，投稿作品水準都不錯，有很多相當精采的作品，細膩的筆觸勾勒生動的人物，鮮明的呈現在眾人眼前，透過這些作品，讓人們更嚮往金門的島嶼風情。

文化局 文創 金門

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