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家教看小一數學題「動物連連看」無解 網友轟：我以為考十二生肖

聯合新聞網／ 綜合報導
網友感到困惑的小一題目。圖擷自Dcard
網友感到困惑的小一題目。圖擷自Dcard

國小題目千變萬化，有網友擔任小學一年級的數學家教，其中有一題數列相關的數學題目讓原PO相當苦惱，看解答後還是看不出個所以然，因此發文詢問。有觀察仔細的網友表示，題目用意就僅是「順序跟數列」，與動物圖片無關，不過也有網友批評「題目出太爛」。

原PO在Dcard發文表示，題目是上網找給小朋友練習的，想了很久之後，發現真的是自己的「知識盲區」，因此將題目與解答拍照上傳詢問網友意見。

其他網友仔細觀察後表示，題目上的動物圖片與連連看毫無關聯，推測正確答案應該只是單純的數字由小連到大。另有網友補充，小學一年級的數學重點是觀察與思考的能力，如同觀察題目中的數字，可以發現具有連續性，加上題目要求照順序。

其他網友協助解答。圖擷自Dcard
其他網友協助解答。圖擷自Dcard

其他網友紛紛表示，「出這種題的是覺得自己很有創意還是？」、「題目也出的太爛」、「我第一反應竟然是用生肖算年齡」、「一開始我還以為有十二生肖，結果發現根本湊不齊」、「順序跟數列，我猜對了」。

Dcard 數學

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