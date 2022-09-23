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928教師節 學童秀語言、大跳熱舞謝恩師
下周三(28日)就是一年一度的教師節，台中市豐原區富春國小舉辦別出心裁的敬師活動，學童以舞蹈、閩南語與英語秀出對老師的感謝，尊師重道奉茶儀式，學生將手搖飲遞給師長，歡笑聲不斷，最後獻上親手繪製的卡片，場面溫馨。
富春國小昨由輔導室策畫敬師系列活動。首先是「我愛老師大聲說」活動，每節下課由班長發口令，全班學生向老師齊喊，「老師，教師節快樂！」「老師我愛您！」
教師節慶祝活動中，先播放教師節影片，低年級學童以舞蹈和歌曲表達敬師，中年級孩子以流利閩南語呈現敬辭，高年級學生更不遑多讓，立即秀出英語感謝詞，其中，高年級學生吳政祐對著老師說，我好感謝老師教導我，培養我多元紮根的學習歷程。
在「感恩敬師，愛的奉茶」活動，全場氣氛更加歡喜熱鬧，由學生蘇奕睿親手簽名送上他參加台中市中小學電子賀卡徵稿獲獎卡片給在場每位老師，讓全校師長驚喜連連；飛盤隊選手擔任奉茶禮生，雙手將手搖飲遞送給每位老師。
最後各班學生拿著卡片獻給「我最喜歡的師長」，瞬間富春國小校長李秀櫻淹沒在學生祝賀人潮中，李榮獲今年師鐸獎，這一刻宛如超級巨星，李秀櫻感恩並祝福，希望全校老師教師節快樂，享受教學的每一天。
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