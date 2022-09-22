安得烈慈善協會「第七屆學藝競賽」評選結果揭曉

中華安得烈慈善協會日前公告「第七屆學藝競賽」評選結果，在近兩千件作品中挑選出最優秀的66件繪畫、45篇作文，主辦單位將於11月5日在中正紀念堂舉辦頒獎典禮，邀請得獎學生與家人出席，分享榮耀。

主辦單位表示，今年共收到1982件作品，其中繪畫類1473件、作文509篇，由於繪畫類參賽作品多，且優秀到讓評審難以取捨，決選會上三位評審還問執行長羅紹和能不能增多得獎名額，並建議加設「入圍獎」，盼多給肯定，鼓勵持續創作。

今年繪畫類比賽主題自訂，參賽者可以自由選擇媒材，所以作品多元，除了常見的水彩、蠟筆、彩色筆，連過去少見的版畫、水墨畫都有。鄭詵至多年來擔任繪畫類評審，他說，雖然比賽主題多為靜物寫生、人物描摹，但學生的繪畫技巧、構圖、用色，真的是一屆比一屆優秀。

高中組特優陳柏安（高雄）畫出市場內一家麵店的日常，從排隊點餐或坐在桌前等著上菜的客人，到忙著煮麵的老闆，寫實的麵攤擺設、映照在地上的黃光，猶如凝結時空，三位評審大讚這件作品構圖上不但有主賓之分，整張圖的層次感豐富、空間感十足，很有職業畫家的水準。

國中組特優李語喬（台南）描繪一位老阿嬤站在生鏽鐵絲網後方，流下思念眼淚，鄭詵至稱讚「很難想像國中生能把人像構圖、水彩技巧掌握那麼好」，尤其是阿嬤臉上的思念表情，「只要多看幾眼就會流下眼淚」。

國小高年級特優張又婧（屏東）畫作以一位黥面的原民阿嬤為主角，綠色的背景襯著紅、黃色的鮮豔外套，阿嬤臉色愉悅的表情，讓人無法不去注意她。國小中年級組特優廖品妍（屏東），則用蠟筆畫出童稚、樸質的農村景象。

至於作文類，主辦單位規定參賽者得從三個題目擇一書寫，雖然內容思想、文字修辭、字跡等都是評選標準，但參賽學生有不少人接受過安得烈幫助，因此評審特地增加「書寫真實故事」為標準。

「我在作品中讀到很多有愛的生命故事」，評審黃偉慈說，有人生在單親、隔代教養，甚至沒有親人的環境，還好有很多善心人士、慈善單位給予幫助，不僅改變了生命，也讓他們學會愛人。

黃偉慈強調，寫作需要有更多的體悟、感動，才能寫出有溫度的作品，「這次比賽的作品都很棒，不僅寫想法，還充滿了溫度」。她也鼓勵學生多思考、運用想像力，強化組織架構的能力，自然就能寫出好作品。