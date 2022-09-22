學生連署取消髮禁 土城國中：更新舊版學生手冊

新北市土城國中學生連署要求取消髮禁，校方今天表示，本來就沒有髮禁，舊版學生手冊已更新，並向學生澄清；校方擴大學生以民主機制參與學校服裝儀容、學生獎懲等委員會討論。

台灣青年民主協會今天在臉書（Facebook）貼文表示，土城國中學生向協會反映學校仍有髮禁，並定期檢查「男學生瀏海不覆眉、女學生頭髮過肩須綁」；學生並連署「要求取消檢查頭髮制度」、「公開遴選學生代表參與服儀委員會及其他校級會議」等。

協會表示，連署學生希望學校在部分會議中納入學生代表，表達意見及想法，能在決策階段就被聽見，而不是學校單方決定實施，學生事後再來抗爭。

教育局今天告訴中央社記者，初步調查瞭解，土城國中的新生手冊記載髮禁相關的規定，學校表示，因行政職務有更換，因此，學生手冊部分規定沒有更新，學校已經發放「新版規定」給每1名同學。

教育局說，土城國中的服儀規定，已於民國110年11月修訂，刪除不染不燙的限制，且經教育局核定。

土城國中校長鄧文南下午接受中央社記者電訪表示，「校方本來就沒有髮禁」，對學生手冊的疏失也已經更新後，向學生說明。

他澄清，學校本來就有「班級聯合會（班聯會）」自治幹部參與學校的服儀、獎懲委員會，這些委員會包括學校行政、老師、家長、學生，各有不同想法與立場，但參與決策時「所有委員票票等值」。

鄧文南說，基於教育立場也會積極輔導學生擴大參與自治組織，學習透過民主機制參與決策攸關自己的事務，培養學生自治能力及民主法治觀念與風度。

至於新北市其他各國中是否仍有髮禁、服裝儀容檢查的規範；北海岸地區一所國中校長接受記者電訪表示，並沒有髮禁，對學生頭髮的要求為養成衛生習慣定期理髮，自然為原則。

另所國中校長也說，「校方連學生鞋子、襪子的顏色也不會強制規範」，為求學生保持服裝整齊、儀容端正，不定期檢查服儀容，正向輔導學生安全、健康、公共衛生，防止傳染疾病。

記者詢問，學生如何參與學校的行政決策運作；多數國中校長都表示，每班一名代表組織學生自治會，學期初會召集開會分配任務，由學生認領參與的委員會，討服裝儀容、學生獎懲、模範生選舉、畢業典禮籌備，或畢業典禮等。

教育局說，將督導各校正向管教及服儀規定，學校務必廣納學生及家長意見修訂，保障學生表達意見的自由及參與決定機會，進而認同並遵守學校服儀規定。