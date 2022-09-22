食農教育升級版 彰化食育美學堂今同步開張營運

彰化縣是農業大縣，縣政府今在北斗國中舉行五校食育美學堂聯合揭牌典禮，各校即日起各顯神通經營，北斗鎮香菜產量占全國八至九成，地主校北斗國中學生使用校園農場產製的香菜粉調製香菜拿鐵，為食育美學作了最佳詮釋。

縣政府去年起採競爭型計畫徵選食育美學學校，北斗國中、東和國小、興華國小、文德國小和螺陽國小脫穎而出，經過一年推動，這五所學校食育美學堂將隨著彰化縣食育美學堂聯合揭牌同步開張。

北斗國中食育美學堂是一座貨櫃屋，漆成白色，跟周邊食農園區、低碳Pizza窯、智慧溫室、太陽能雞舍形成文青風半戶外食農場域，縣長王惠美、教育處長王智弘和北斗國中校長郭佳文等5所學校校長，先參觀5校食育美學攤位，再共同主持聯合揭牌典禮。

王惠美等人進入北斗國中食育美學堂，「阿美師」再度出動，在北斗國中學生指導下調製香菜拿鐵，值得一提的是，製作香菜拿鐵的香菜粉來自校園栽植，昨晚8點當選北斗國中家長會長的香菜咖啡老闆莊浚勝傳授沖泡技巧，讓賓客都喝到現泡香菜拿鐵。

縣長王惠美說，彰化縣是台灣穀倉也盛產蔬果，縣政府重視食農教育和環境教育，因應聯合國17項永續發展目標（SDGs）與我國通過食農教育法，規畫教育新藍圖「三才六好教育」，擬定「 好在地教育目標—食農教育推廣」，率先推動食育美學堂推展計畫，入選的學校辦理食育工作坊、繪製食育藏寶圖、感恩校廚等活動，啟發學生對人、土地和社會的尊重與感恩。