阿祖教曾孫寫作業「點好點滿」 媽一看爆笑網讚：很認真做功課

有些父母因工作關係，會將孩子交給長輩照顧。一名網友去年因工作關係，將兒女給南部的阿嬤帶，當時老師出了一份作業，功課內容是練習寫「點」，沒想到阿嬤就教孩子，「點好點滿」，令她不禁爆笑。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，她去年和老公在桃園工作，因此將兒子和女兒給阿嬤帶，當時老師出了一份作業，功課內容是練習寫「點」，沒想到老師隔天就傳了一張「全是點的作業簿」給她，原來是阿嬤教兒子將作業簿「點好點滿」，令她不忍不住爆笑，原po也表示，小孩已帶上來與他們同住，希望大家「不要攻擊我阿嬤啊～」，同時也希望網友分享，小孩上課後的趣事。

有網友去年因工作關係，將兒女給南部的阿嬤帶，當時老師出了一份作業，功課內容是練習寫「點」，沒想到阿嬤就教孩子，「點好點滿」。

網友紛紛表示，「好可愛」、「有阿嬤就是好歡樂」、「哈哈哈，阿嬤好可愛，還有體力可以幫忙孫子顧孩子，真不錯」、「有阿嬤真好」、「阿嬤教的很棒，用力點就對了」、「阿祖沒有教錯啊！很可愛的阿祖」、「阿嬤很認真做功課」、「雨越下越大了（？）」、「我兒子上禮拜剛寫完這個，好熟悉啊」。

有網友則分享，「我麻煩我婆婆幫孩子簽聯絡簿…婆婆在家長簽名欄位簽：阿嬤…我看完後大笑」。