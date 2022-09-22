快訊

美國3碼為何台灣僅升息半碼？央行理事會決議搶先看

跟進Fed升息 央行今宣布升息半碼、存準率調升1碼

獨／豬哥亮離世5年…竟還有新廣告冒出？兒子親揭背後原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿祖教曾孫寫作業「點好點滿」 媽一看爆笑網讚：很認真做功課

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友去年因工作關係，將兒女給南部的阿嬤帶，當時老師出了一份作業，沒想到阿嬤就教孩子，「點好點滿」，她看了不禁爆笑。
有網友去年因工作關係，將兒女給南部的阿嬤帶，當時老師出了一份作業，沒想到阿嬤就教孩子，「點好點滿」，她看了不禁爆笑。

有些父母因工作關係，會將孩子交給長輩照顧。一名網友去年因工作關係，將兒女給南部的阿嬤帶，當時老師出了一份作業，功課內容是練習寫「點」，沒想到阿嬤就教孩子，「點好點滿」，令她不禁爆笑。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，她去年和老公在桃園工作，因此將兒子和女兒給阿嬤帶，當時老師出了一份作業，功課內容是練習寫「點」，沒想到老師隔天就傳了一張「全是點的作業簿」給她，原來是阿嬤教兒子將作業簿「點好點滿」，令她不忍不住爆笑，原po也表示，小孩已帶上來與他們同住，希望大家「不要攻擊我阿嬤啊～」，同時也希望網友分享，小孩上課後的趣事。

有網友去年因工作關係，將兒女給南部的阿嬤帶，當時老師出了一份作業，功課內容是練習寫「點」，沒想到阿嬤就教孩子，「點好點滿」。
有網友去年因工作關係，將兒女給南部的阿嬤帶，當時老師出了一份作業，功課內容是練習寫「點」，沒想到阿嬤就教孩子，「點好點滿」。

網友紛紛表示，「好可愛」、「有阿嬤就是好歡樂」、「哈哈哈，阿嬤好可愛，還有體力可以幫忙孫子顧孩子，真不錯」、「有阿嬤真好」、「阿嬤教的很棒，用力點就對了」、「阿祖沒有教錯啊！很可愛的阿祖」、「阿嬤很認真做功課」、「雨越下越大了（？）」、「我兒子上禮拜剛寫完這個，好熟悉啊」。

有網友則分享，「我麻煩我婆婆幫孩子簽聯絡簿…婆婆在家長簽名欄位簽：阿嬤…我看完後大笑」。

隔代教養 小學

延伸閱讀

10幾年沒簽名！阿公在孫女聯絡簿簽「2字」 網笑瘋：太可愛

爸被小一兒暑假作業難倒 上網求解「成Ｏ大」填一字造詞

100÷10=10是錯的？老師解釋家長服了 網友卻不買單：玩套路

作業「犬部＋句」造一字答案不是狗？ 網一看笑翻：沒毛病

相關新聞

阿祖教曾孫寫作業「點好點滿」 媽一看爆笑網讚：很認真做功課

有些父母因工作關係，會將孩子交給長輩照顧。一名網友去年因工作關係，將兒女給南部的阿嬤帶，當時老師出了一份作業，功課內容是練習寫「點」，沒想到阿嬤就教孩子，「點好點滿」，令她不禁爆笑。

宜蘭學生戴「小黃帽」避震演練 模擬規模8.0強震來襲

宜蘭縣今天在壯圍國中及運動公園進行防災避難疏散演練，當地震警報響起時，學生戴著特製的防災頭套「小黃帽」跑到戶外空曠處避難...

防震防災探索延伸 娃兒玩科學火山爆發、地震P波S波

連日地震餘震頻傳，台中市富春國小附幼彩虹班，配合主題探索課程「世界地球村 全球防震防災」規劃探索活動，利用酸鹼中和原理，...

嘉市表揚226名優秀教師 致力自然教育林琦珍獲師鐸獎

嘉義市政府今天於蘭潭國中表揚226名年度優秀教師，其中，興嘉國小老師林琦珍長期擔任生態解說志工，致力於自然、科技教育，細...

食農教育升級版 彰化食育美學堂今同步開張營運

彰化縣是農業大縣，縣政府今在北斗國中舉行五校食育美學堂聯合揭牌典禮，各校即日起各顯神通經營，北斗鎮香菜產量占全國八至九成...

新豐高中克服困難 與日本友校金澤二水高校線上交流

新豐高中在新冠疫情未爆發前，連續3年接待日本友校金澤二水高校全年級學生，疫情爆發後中斷；兩校校長和多位教師克服困難，今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。