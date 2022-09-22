熱愛生活、發光展才！ 台南藝術教育貢獻獎出爐

台南市今年度藝術教育貢獻獎出爐，經各校及團體推薦評選出永康國中、安平國中及安南區土城國小獲績優學校，及南化區玉山國小教師方涵庭、永康區三村國小王維斌、梵羽小舞劇坊團長康惠貞獲個人獎，將代表參加全國決選，市長黃偉哲期勉他們為台南爭光。

永康國中校長周憲章表示，校內教師自組跨域社群，以共備激盪讓教學發展更多元；校外積極參與社區彩繪牆等地方創生回饋，讓美感蔓延到社區，期待在藝術中成長的學生能熱愛生活、發光展才。

安平國中藝術社團及展演活動長期深耕校園，學生不僅學習與展現多項藝能，參與比賽成績更是常勝軍。校長郭憲璋說，透過多元化學習，建立學生不同面向的藝術能力與熱情，是安平國中對推廣藝術教育的方向，相信學生們將來都能在不同的藝術領域發光發熱。

安南區土城國小校長張世昌表示，土城國小秉持「藝術教育的推動，在於美的覺察與實踐」的理念，校內每項計畫、工程及活動，都以美感為理念，讓孩子在日常中所聽所學，都浸潤在美感中，學習也變得更快樂。

玉山國小老師方涵庭說，自己努力克服偏鄉藝術教育資源不足的難題，積極營造藝術校園環境，帶領學生參與競賽，協助課後藝術教育推動，以增廣孩子學習興趣與視野。

梵羽小舞劇坊是今年唯一獲獎的民間團體，團長康惠貞表示，長期從事舞蹈推廣教育，將舞蹈與戲劇跨領域結合，讓孩子體驗有別以往的高峰經驗，大大提升自信心與成就感。去年參與全市直播教學、也在全國負有盛名的三村國小王維斌教師表示，學校長期深耕直笛樂團，積極參與各項社區外校交流成果豐碩，並創新直笛教學方法，多次征戰海外演出，寓教於樂。