快訊

美國3碼為何台灣僅升息半碼？央行理事會決議搶先看

跟進Fed升息 央行今宣布升息半碼、存準率調升1碼

獨／豬哥亮離世5年…竟還有新廣告冒出？兒子親揭背後原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防震防災探索延伸 娃兒玩科學火山爆發、地震P波S波

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市富春國小附幼彩虹班，利用酸鹼中和原理，玩出「地震來了！火山爆發」科學實驗，令人驚豔。圖／台中市富春國小提供
台中市富春國小附幼彩虹班，利用酸鹼中和原理，玩出「地震來了！火山爆發」科學實驗，令人驚豔。圖／台中市富春國小提供

連日地震餘震頻傳，台中市富春國小附幼彩虹班，配合主題探索課程「世界地球村 全球防震防災」規劃探索活動，利用酸鹼中和原理，玩出「地震來了！火山爆發」科學實驗，3、4歲萌娃畫下地震體波－S波與P波、震央、台中市所在地關係圖，令人驚豔。

昨天是921國家防災日，富春附幼進行「DCH－趴下、掩護、穩住」，幼童以書包保護頭部，室外脫險的安全掩護技巧。

老師更以台灣主要火山分布區「大屯火山群」為探索主題，進行「地震來了！火山爆發」的趣味科學實驗，利用酸鹼中和原理，看到造型火山噴發，萌童對於大自然的奧妙，不禁嘖嘖稱奇，相當開心。

豐富有趣的探索課程，幼兒園學生湯宜蓁、黃苡芯、蔡昀靜等人手繪地震體波－S波與P波、震央、台中市所在地之間的密切關係圖，將知識描繪出來，讓老師驚艷。

家長傅楷婷說，學校的防災教育令孩子們印象深刻，地震當下，搖晃大又頻繁，孩子才4歲卻冷靜而處變不驚，立即實施DCH安全掩護，並呼叫全家一同跟著做，令人不禁豎起大拇指說讚。

富春國小老師嚴之彤表示，由於全球氣候與地理環境的變遷，導致人為和天然災害不斷在發生，透過學校教育與社會教育，定期進行觀摩、檢討與改善，達成防災教育的成效。

學生沈軒立說，日本常常地震，311大地震引發大海嘯，許多人失去生命和家園，我們住在台灣台中很幸福，地震比較少，要好好珍惜，也要認真做好地震演習來保護自己。

台中市富春國小附幼進行「DCH－趴下、掩護、穩住」，幼童以書包保護頭部，室外脫險的安全掩護技巧。圖／台中市富春國小提供
台中市富春國小附幼進行「DCH－趴下、掩護、穩住」，幼童以書包保護頭部，室外脫險的安全掩護技巧。圖／台中市富春國小提供
台中市富春國小附幼進行「DCH－趴下、掩護、穩住」，幼童以書包保護頭部，室外脫險的安全掩護技巧。圖／台中市富春國小提供
台中市富春國小附幼進行「DCH－趴下、掩護、穩住」，幼童以書包保護頭部，室外脫險的安全掩護技巧。圖／台中市富春國小提供
台中市富春國小附幼彩虹班，3、4歲萌娃畫下地震體波－S波與P波、震央、台中市所在地關係圖，令人驚豔。圖／台中市富春國小提供
台中市富春國小附幼彩虹班，3、4歲萌娃畫下地震體波－S波與P波、震央、台中市所在地關係圖，令人驚豔。圖／台中市富春國小提供
台中市富春國小附幼進行「DCH－趴下、掩護、穩住」，幼童以書包保護頭部，室外脫險的安全掩護技巧。圖／台中市富春國小提供
台中市富春國小附幼進行「DCH－趴下、掩護、穩住」，幼童以書包保護頭部，室外脫險的安全掩護技巧。圖／台中市富春國小提供

地震 台中市 火山爆發

延伸閱讀

中央山脈斷層存在嗎？學者：台灣地震紀錄僅半世紀 難定義「正常能量釋放」

台東地震農災 蔡總統：一個原則不希望農民受害

宜蘭學生戴「小黃帽」避震演練 模擬規模8.0強震來襲

國中英語／英語素養題組 描述地震的英語用法

相關新聞

阿祖教曾孫寫作業「點好點滿」 媽一看爆笑網讚：很認真做功課

有些父母因工作關係，會將孩子交給長輩照顧。一名網友去年因工作關係，將兒女給南部的阿嬤帶，當時老師出了一份作業，功課內容是練習寫「點」，沒想到阿嬤就教孩子，「點好點滿」，令她不禁爆笑。

宜蘭學生戴「小黃帽」避震演練 模擬規模8.0強震來襲

宜蘭縣今天在壯圍國中及運動公園進行防災避難疏散演練，當地震警報響起時，學生戴著特製的防災頭套「小黃帽」跑到戶外空曠處避難...

防震防災探索延伸 娃兒玩科學火山爆發、地震P波S波

連日地震餘震頻傳，台中市富春國小附幼彩虹班，配合主題探索課程「世界地球村 全球防震防災」規劃探索活動，利用酸鹼中和原理，...

嘉市表揚226名優秀教師 致力自然教育林琦珍獲師鐸獎

嘉義市政府今天於蘭潭國中表揚226名年度優秀教師，其中，興嘉國小老師林琦珍長期擔任生態解說志工，致力於自然、科技教育，細...

食農教育升級版 彰化食育美學堂今同步開張營運

彰化縣是農業大縣，縣政府今在北斗國中舉行五校食育美學堂聯合揭牌典禮，各校即日起各顯神通經營，北斗鎮香菜產量占全國八至九成...

新豐高中克服困難 與日本友校金澤二水高校線上交流

新豐高中在新冠疫情未爆發前，連續3年接待日本友校金澤二水高校全年級學生，疫情爆發後中斷；兩校校長和多位教師克服困難，今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。