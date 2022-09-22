防震防災探索延伸 娃兒玩科學火山爆發、地震P波S波

連日地震餘震頻傳，台中市富春國小附幼彩虹班，配合主題探索課程「世界地球村 全球防震防災」規劃探索活動，利用酸鹼中和原理，玩出「地震來了！火山爆發」科學實驗，3、4歲萌娃畫下地震體波－S波與P波、震央、台中市所在地關係圖，令人驚豔。

昨天是921國家防災日，富春附幼進行「DCH－趴下、掩護、穩住」，幼童以書包保護頭部，室外脫險的安全掩護技巧。

老師更以台灣主要火山分布區「大屯火山群」為探索主題，進行「地震來了！火山爆發」的趣味科學實驗，利用酸鹼中和原理，看到造型火山噴發，萌童對於大自然的奧妙，不禁嘖嘖稱奇，相當開心。

豐富有趣的探索課程，幼兒園學生湯宜蓁、黃苡芯、蔡昀靜等人手繪地震體波－S波與P波、震央、台中市所在地之間的密切關係圖，將知識描繪出來，讓老師驚艷。

家長傅楷婷說，學校的防災教育令孩子們印象深刻，地震當下，搖晃大又頻繁，孩子才4歲卻冷靜而處變不驚，立即實施DCH安全掩護，並呼叫全家一同跟著做，令人不禁豎起大拇指說讚。

富春國小老師嚴之彤表示，由於全球氣候與地理環境的變遷，導致人為和天然災害不斷在發生，透過學校教育與社會教育，定期進行觀摩、檢討與改善，達成防災教育的成效。