聯合盃作文賽10月登場 比賽策略、訓練菜單學起來

2022年聯合盃作文賽準備起跑，第一場初賽10月22日在宜蘭復興國中登場，規模最大的新北賽區11月6日辦理。因賽事是當場公布題目、當場動筆，不少師長鼓勵學生參加，把聯合盃當成大考作文練兵賽。

今年聯合盃共13場初賽，10月22日起連續三周末登場，包括10月22、23日宜蘭、新竹、嘉義、金門，10月29、30日台北、花蓮、桃園、雲林、高雄，11月5、6日南投、新北、台中、台南。可採學校推薦參加或個人線上報名，報名費150元起，另有最新聯合盃得獎作品集加價方案。

台中居仁國中老師李孟儒多次指導學生參加聯合盃，他表示，國中會考、大學學測、四技二專統測都要考作文，建議家長把聯合盃當成導航點，鑑定孩子寫作實力。收到成績單假如不符期待，馬上修正航向，大考前擬定加強目標與具體步驟。

李孟儒說，不論哪個年級，想要增加作文實力，「閱讀範文」CP值很高。「觀摩同年者的考場作文，進步效率最快。」透過範文吸收優點，培養作文力隨時能進行。

他也提醒學生，拿到範文，每次選定一個面向快速閱讀，第一次找入題（主旨）、第二次觀察首段是否用「開頭五法」、第三次觀察首尾段呼應、第四次找描寫、第五次找6級分詞彙，收進「詞彙庫」。只要是考場寫的6級分，就值得多讀幾遍。

要把範文發揮最大價值，關鍵在「變成自己的」，李孟儒建議學生用筆記本整理寫作錦囊，如6級分詞彙、名言佳句、名人事例。他也提醒倘若遇到不適合的範文風格，不勉強，趕快換下一篇學習。

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李孟儒指出，各年級參加聯合盃目的大不同。國小趁比賽克服寫作盲點，改進結構鬆散，內容平鋪直敘的毛病，就可寫出好文章。

國中生可趁聯合盃模擬考場作文，挑戰限時輸出至少800字；發表意見時，強迫寫兩段，一段寫個人想法，另一段拉高層次擴大下筆的範圍，比如從個人寫到他人，從檢討過去寫到激勵將來，都是不錯的方向。

高中生應該建立議題資料庫，針對生命思考、教育人權、流行文化、人才流動、糧食問題、全球經濟、能源環境、科技發展等八大議題累積素材；利用連接詞搭配排比句法，除了表達有層次，更可寫出有氣勢的文章。

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聯合盃倒數一個月，李孟儒也為各級學生設計訓練菜單，鼓勵賽前多練習，維持手感，也可針對弱點多琢磨。題目包括，小學生:〈我擔心，我行動〉、〈付出，我才覺得自己活著〉、〈我從打掃校園發現〉，國中:〈失敗不可怕〉、〈世界少了這本書〉、〈分享一處美景〉，高中:〈我的弱點，也是反轉點〉、〈我想創立關於OO粉絲團（社團）〉、〈一次大自然美感經驗〉。

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