聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合盃作文賽10月登場 比賽策略、訓練菜單學起來

聯合報／ 教育事業部
聯合盃賽事年年吸引數萬學生參賽。圖╱本報資料照
聯合盃賽事年年吸引數萬學生參賽。圖╱本報資料照

2022年聯合盃作文賽準備起跑，第一場初賽10月22日在宜蘭復興國中登場，規模最大的新北賽區11月6日辦理。因賽事是當場公布題目、當場動筆，不少師長鼓勵學生參加，把聯合盃當成大考作文練兵賽。

今年聯合盃共13場初賽，10月22日起連續三周末登場，包括10月22、23日宜蘭、新竹、嘉義、金門，10月29、30日台北、花蓮、桃園、雲林、高雄，11月5、6日南投、新北、台中、台南。可採學校推薦參加或個人線上報名，報名費150元起，另有最新聯合盃得獎作品集加價方案。

台中居仁國中老師李孟儒多次指導學生參加聯合盃，他表示，國中會考、大學學測、四技二專統測都要考作文，建議家長把聯合盃當成導航點，鑑定孩子寫作實力。收到成績單假如不符期待，馬上修正航向，大考前擬定加強目標與具體步驟。

李孟儒說，不論哪個年級，想要增加作文實力，「閱讀範文」CP值很高。「觀摩同年者的考場作文，進步效率最快。」透過範文吸收優點，培養作文力隨時能進行。

他也提醒學生，拿到範文，每次選定一個面向快速閱讀，第一次找入題（主旨）、第二次觀察首段是否用「開頭五法」、第三次觀察首尾段呼應、第四次找描寫、第五次找6級分詞彙，收進「詞彙庫」。只要是考場寫的6級分，就值得多讀幾遍。

要把範文發揮最大價值，關鍵在「變成自己的」，李孟儒建議學生用筆記本整理寫作錦囊，如6級分詞彙、名言佳句、名人事例。他也提醒倘若遇到不適合的範文風格，不勉強，趕快換下一篇學習。

延伸閱讀：靠聯合盃定位 五訣竅借鏡範文

李孟儒指出，各年級參加聯合盃目的大不同。國小趁比賽克服寫作盲點，改進結構鬆散，內容平鋪直敘的毛病，就可寫出好文章。

國中生可趁聯合盃模擬考場作文，挑戰限時輸出至少800字；發表意見時，強迫寫兩段，一段寫個人想法，另一段拉高層次擴大下筆的範圍，比如從個人寫到他人，從檢討過去寫到激勵將來，都是不錯的方向。

高中生應該建立議題資料庫，針對生命思考、教育人權、流行文化、人才流動、糧食問題、全球經濟、能源環境、科技發展等八大議題累積素材；利用連接詞搭配排比句法，除了表達有層次，更可寫出有氣勢的文章。

延伸閱讀：聯合盃怎準備 比賽策略各不同

聯合盃倒數一個月，李孟儒也為各級學生設計訓練菜單，鼓勵賽前多練習，維持手感，也可針對弱點多琢磨。題目包括，小學生:〈我擔心，我行動〉、〈付出，我才覺得自己活著〉、〈我從打掃校園發現〉，國中:〈失敗不可怕〉、〈世界少了這本書〉、〈分享一處美景〉，高中:〈我的弱點，也是反轉點〉、〈我想創立關於OO粉絲團（社團）〉、〈一次大自然美感經驗〉。

延伸閱讀：為聯合盃暖身 訓練菜單磨筆力

作文

延伸閱讀

崇右建基隆首座無人機標準練習場 培育專才未來當考場

中國防空洞內的性與歡愉──來自《洞洞舞廳》作者的親身考察 ft. 周成林

台大再談國文必修課存廢 校長候選人坦言「應檢討」

踩錯油門！「學神」剎車變加速猛撞穿牆 考場職員石屎碎中淡定辦公

相關新聞

聯合盃作文賽10月登場 比賽策略、訓練菜單學起來

2022年聯合盃作文賽準備起跑，第一場初賽10月22日在宜蘭復興國中登場，規模最大的新北賽區11月6日辦理。因賽事是當場...

小五生國語作業得「類甲上」 家長：生目睭頭一擺看到

一名小五生的媽媽在社群《爆怨2公社》Po出兒子的國語作業簿，老師在頁後的評比寫著「甲上」，但「上」這個字卻是虛類構成，讓...

大鵬國小推水域運動 萬里幼兒園親子輕艇體驗

萬里區靠海，大鵬國小為鼓勵學生認識家鄉，透過讓學生體驗家鄉的特色水域運動，大鵬國小不藏私的分享給市立萬里幼兒園，讓幼兒園的孩子與爸爸、媽媽一起輕艇體驗，透過有趣的水域活動，讓幼兒園的孩子也可以認識家鄉特色。

金湖國小成海洋教育教研基地學校 新課程教小朋友親水

金湖國小在去年獲體育署體育經費補助，體育團隊研商決定購置獨木舟和SUP水域等設備，並於去年9月於高年級特色課程時段中排定...

傳愛到和平山區 德芙蘭國小學童席地飽覽書香

廣亮基金會及廣亮慈善會關懷偏鄉閱讀計畫，今贈台中市和平區德芙蘭國小421本聯經出版的優良書籍，新書傳愛到山區，學童當場席...

強震感同身受 南科實中防災演練更有感

台南市政府消防局南科分隊，今上午前往國立南科實中辦理地震防災及災後應變宣導與教育，師生們在消防隊員帶領下，仔細認真學習相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。