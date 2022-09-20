傳愛到和平山區 德芙蘭國小學童席地飽覽書香

廣亮基金會及廣亮慈善會關懷偏鄉閱讀計畫，今贈台中市和平區德芙蘭國小421本聯經出版的優良書籍，新書傳愛到山區，學童當場席地而坐飽覽新繪本，更有專業書籍供老師閱讀，學無止盡。

今天上午，廣亮基金會董事長陳金聖與會員抵達德芙蘭國小，廣亮社會福利團體提倡「助人為快樂之本」宗旨，培養學生建立「關懷心、向善行」的愛心情懷，這次捐贈市值10萬元的捐書活動，採買聯經出版優良書籍，包含適合專業教師、學童閱讀的相關書籍共421冊，在親師生見證下舉辦捐贈書籍儀式。

德芙蘭國小校長古金益表示，感謝廣亮基金會捐贈本校圖書，這些上百冊圖書都是由學校師長討論，替孩子們精挑細選的優良書籍，讓孩子們增廣見聞，並在舒適環境下閱讀圖書，享受幸福的閱讀時光。

現場已有學生迫不及待在書櫃前挑選新書，並席地而坐翻閱繪本，神情投入在精采又有趣的故事中。

廣亮基金會董事長陳金聖指出，德芙蘭國小一直重視推動閱讀好書，所以學校對於圖書館的規劃設計相當用心，就是要讓學生有舒適的圖書館及多元的閱讀活動，且平時就鼓勵孩子們親近好書，啟發閱讀力。