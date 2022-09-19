拋開疫情交換生來了 光華高中精心安排課程

新冠疫情影養到海內外交換學生交流活動，鑑於歐美國家紛紛解封，台南北區扶輪社再度與光華高中合作，新學年迎接國際交換生入校學習，除一般課程，校方特別為他們安排華語加強課程，並藉由參訪，迅速融入在地生活。

校長張敬川說，來自義大利的黃薇Virginia Fresc及德國的莊苡儷Lily Strohmeier，分別在8月底及9月初到校，展開1年的交換生學習生活。17歲的黃薇在義大利已有中文基礎，寫起中文端端正正，是非常嚮往中華文化的恬靜女孩；德國的莊苡儷，個性獨立，為跆拳道1段，是陽光女孩。

張敬川表示，外籍學生將與光華高中雙語實驗班的同學一起學習，部分課程則配合2人的興趣，另行選修數位與商業設計、飲調實務及美容實務等特色課程。國際教育中心主任陳綺雯表示，除一般課程學習外，也為2名外籍學生安排華語加強課程，由專業師資授課，迅速提升他們的聽、說、讀、寫能力，也安排文化參訪活動，深入了解台灣的風土民情，快速融入在地生活。

選讀光華高中台美雙聯學制的童柏林、王戴維擔任協助外籍生的小天使，他們說，有機會與國際交換學生交流，不僅可瞭解異國文化也能拓展國際視野，同時精進自身英語聽說能力，是非常寶貴的經驗。台南北區扶輪社長吳當進肯定相關課程的安排，期待能繼續合作，為國際教育與文化交流而努力。