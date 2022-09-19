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桃園市武陵高中語文競賽奪佳績 學生努力練習想拿特優

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
桃園市111年語文競賽， 武陵高中參賽師生榮獲第一名5位、第二名8位、第三名2位，總共有10位取得全國賽代表權，將代表桃園市參加全國賽，武陵為全市取得最多全國代表權的學校。記者賴佩璇／攝影
桃園市111年語文競賽， 武陵高中參賽師生榮獲第一名5位、第二名8位、第三名2位，總共有10位取得全國賽代表權，將代表桃園市參加全國賽，武陵為全市取得最多全國代表權的學校。記者賴佩璇／攝影

桃園市111年語文競賽武陵高中參賽師生榮獲第一名5位、第二名8位、第三名2位，總共有10位取得全國賽代表權，將代表桃園市參加全國賽，武陵為全市取得最多全國代表權的學校。參加教師組國語字音字形的宋潔茹表示，想要拿到特優，也就是前六名。

宋潔茹指出，一開始是新進老師會被要求參加，第一次比成績不錯，花很短的時間，只花1周時間，那次拿到全市第二，應該可以投資。比賽靠記憶力、判斷，去年全國賽結束就開始練習，去年比賽桃園第二。

她說，準備非常疲倦，想拿到特優，前6名。最好的成績是拿到全國代表權。她去年開始準備，又加倍努力。因為工作很忙，利用下班時間，學校空檔時間練習，假日練習一整天。逼自己當下反應是正確的，第一個答案是正確，真的是要靠長期苦練才會做到。

參加書法比賽的廖唯彤說，寫得時候很放鬆，哥哥寫行書，寫楷書，自己比賽前11、12點睡，5點起來寫。參加國語字音字形比賽的李亭蓁說，平常寫一兩張，多的時候10多張，就重複寫，特別的字會考同學，也藉此認識很多奇怪的字。

參加國語字音字形比賽的梁勝宥說，考前兩個月才會拿起來寫，比賽之前有把錯過題目翻一翻，用各縣市資料練習，考場用字音及部首推敲。參加閩語字音字形比賽的傅晴表示，有一本700字題庫，寫把拼音看著國字寫出來，覺得台語很有趣。

參加作文比賽的楊雲淇表示，自己平常會多看點書，像是張愛玲的小說，作家的書，散文，琦君的書。參加閩南語情境式演說的張育嘉指出，小三開始，老師說我很吵，希望午休不要在教室打擾同學，午休都去練習。

張育嘉說，大部份國語文競賽需要不斷練習，不確定因素太多。即時、個性、講話態度。平常講，台上逼自己情緒豐富，一點小事也要抑揚頓挫，明明很普通的事情，也要豐富，也要耍寶。

桃園 語文競賽 武陵

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桃園市111年語文競賽 武陵高中取得最多全國代表權

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