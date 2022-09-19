桃園市111年語文競賽 武陵高中取得最多全國代表權

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
桃園市111年語文競賽， 武陵高中參賽師生榮獲第一名5位、第二名8位、第三名2位，總共有10位取得全國賽代表權，將代表桃園市參加全國賽，武陵為全市取得最多全國代表權的學校。記者賴佩璇／攝影
桃園市111年語文競賽， 武陵高中參賽師生榮獲第一名5位、第二名8位、第三名2位，總共有10位取得全國賽代表權，將代表桃園市參加全國賽，武陵為全市取得最多全國代表權的學校。記者賴佩璇／攝影

桃園市111年語文競賽， 武陵高中參賽師生榮獲第一名5位、第二名8位、第三名2位，總共有10位取得全國賽代表權，將代表桃園市參加全國賽，武陵為全市取得最多全國代表權的學校。校長林煥周說，語文競賽訓練大多用視訊進行，能有這樣的優異成績真的不容易。

武陵高中表示，今年校內開設本土語課程提供學生選修，今年高一新生報名參加原住民語競賽非常踴躍，成績也非常亮眼。參加原住民族撒奇萊雅語朗讀比賽的劉方說，是因為小時候住在阿嬤花蓮，常聽阿嬤講族語，到國一才開始有老師帶他學。

劉方指出，對老師來說他算很會講，主要還是比朗讀競賽，有些人從小開始學，會背單字，學文法，沒有這麼快學新語言。比賽前一天練習3小時好幾個月，1個禮拜1天半。有進步，有朗讀有簡單單字看得懂，老師也會教朗讀稿單字。

參加原住民族卑南語朗讀比賽的林蔡允准說，阿嬤是原住民老師，幼稚園就會比賽，國小就考完中級，一開始是阿嬤教稿子要怎麼念，每天1小時念，她會說那裡應該怎麼唸，念到順暢。

林蔡允准表示，國中、高中也有練朗讀，單字變很多，很多沒有看過，單字應該會怎麼唸，高中很多沒看過，會卡住。對他來說，族語是根源，現在還是會回去台東，跟族人、親戚，學習發源自哪裡，祖先做什麼。

參加原住民族阿美語情境式演說比賽的張少洋指出，小時候在花蓮長大，國小開始學初級，國中中級，那時候學是為了加分考證照，沒有範圍，當場發圖片開始寫，再以演講方式。

張少洋表示，因為沒有題庫，要會所有東西。國中族語課，跟老師盡量練習，假日也會找老師練習，後來學習也是因為是自己的語言，學的東西很廣，沒有範圍。全國賽比市賽難太多，要跟花蓮、台東比賽坦承很困難，盡量拚特優。

武陵高中校長林煥周說，今年暑假因為校內多項工程施工，暑輔採線上視訊授課，連語文競賽訓練也大多用視訊進行，能有這樣的優異成績真的不容易。

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