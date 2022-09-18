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竹市部落WAWA環境教育營 孩子走入繪本化身環保小尖兵

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
孩童們進行部落垃圾撿拾工作。圖／新竹市政府提供
孩童們進行部落垃圾撿拾工作。圖／新竹市政府提供

新竹市政府17日在那魯灣文化聚落辦理「愛生活‧愛走動」環境教育營活動，透過繪本導讀方式，帶領WAWA課後陪讀班的大小朋友一起成為「環保小尖兵」。師生們不畏炎熱天氣，捲起袖子徹底清潔整理生活環境，進行部落垃圾撿拾、認識分類，過程歡笑聲不間斷，孩子們也大聲地說，未來會好好愛護地球，不亂丟垃圾破壞海洋生態。

代理市長陳章賢表示，近年來公部門致力推動環境教育，利用舉辦環境教育營活動，希望讓親土親環境的觀念從小扎根，透過關心及觀察日常生活環境開始，意識到環境永續的重要性，從愛護自身家園出發，讓大手可以牽著小手，共同為地球盡一份心力，讓部落社區更升級。

民政處長顏章聖表示，活動由WAWA課後陪讀班的課輔老師透過「呼叫！地球需要你」繪本導讀開始，與孩子們分享垃圾減量、重複利用及回收再生等三大內容，「只要小小的行動，就可以給予家園大大的幫助」。

民政處指出，透過繪本導讀方式，讓孩子們走進繪本世界化身為「環保小尖兵」，再透過問答互動引導孩子逐步建立環保意識。因阿美族本身海洋文化與環境息息相關，在導讀過程中，每位小孩反應都相當熱絡，彷彿喚起原住民族天生要與海洋永續共存的使命感。

另外，為讓繪本教育落實在生活中，活動更安排以徒步清潔家園的方式，讓孩子們學習如何使環境永續的精神與生活態度產生連結。

市府說，wawa課後陪讀班為每周一至周五下午5點到7點，於那魯灣文化聚落多功能教室，提供作業陪讀及課業輔導，並規劃每周定期辦理原民手作及族語學習課程，讓附近學童就近學習輔導，招生對象為原住民國中小學生。

為豐富學生假日生活，寒暑假更規畫一年兩次的「愛生活．愛走動」系列營隊活動，自2016年舉辦至今已邁入第6年，今年更增加環境生態營及生活品格營。

老師透過繪本導讀方式分享環保概念。圖／新竹市政府提供
老師透過繪本導讀方式分享環保概念。圖／新竹市政府提供
孩童們進行部落垃圾撿拾工作。圖／新竹市政府提供
孩童們進行部落垃圾撿拾工作。圖／新竹市政府提供

原住民 新竹

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